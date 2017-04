Stand: 07.04.2017 12:21 Uhr

Vielleicht bin ich tot und weiß es gar nicht? von Thorsten Philipps

Bald ist ja wieder Landtagswahl und auch Bundestagswahl und viele gehen einfach nicht hin, sicherlich auch weil wir nicht mehr daran glauben, dass es etwas ändern würde, aber auch - wie viele Sozialwissenschaftler beklagen - es uns materiell zu gut geht und wir satt und träge sind. So ähnlich geht es auch der Hauptfigur in Anton Tschechows Stück "Iwanow", das am Theater Lübeck von Lilja Rupprecht aufgeführt wird.

Spiel und Alltag nah beieinander

Iwanow sitzt sinnbildlich für seine Trägheit - auf einem Stuhl spricht langsam und bedächtig: Ihm ist die Liebe und die Lust am Leben abhanden gekommen. Warum? Für Schauspieler Jan Biel alias Iwanow eine aktuelle Frage, die ihn selbst beschäftigt: "Dieses nicht begreifen können, warum dieser Entwurf nicht funktioniert, warum das mit der Liebe nicht klappt, warum das einfach aufhören kann - das sind schon Momente, wo man sagt: Das ist ja jetzt gar nicht so weit weg von meinem Alter. Mit 39 ist das eine Phase, in der man selbst dringesteckt."

Existenzielle Fragen auf der Bühne

In der Mitte der Bühne steht ein riesiger dunkler Totenschädel, in dem sich die Schauspieler zeitweise bewegen. Zu sehen sind sie dann durch die großen Augen und Nasenlöcher. Für Lilja Rupprecht ein wichtiges Symbol für das Stück. Denn das, was von einem übrig bleibe, sei eigentlich nur noch so ein Knochengebilde. Obwohl man ihn fürchte, setze man sich im Alltag nicht ständig mit dem Tod auseinander. Denn dann, so die Regisseurin, würde man ja verrückt.

Rupprecht selbst habe sich in der Produktionszeit noch mehr als sonst existenzielle Fragen gestellt, denn für die sie geht es in dem Roman von Tschechow um Liebe, Glaube und den Tod: "Das Leben rieselt ihm durch die Hände. Und er kann auch nichts dagegen tun, weil seine Liebe schon gestorben ist. Aber: Er ist trotzdem ein Mensch, der treu ist und der an was geglaubt hat, der eine Idee von Zweisamkeit und Beziehung hatte, von Gemeinschaft, Freundschaft und füreinander da sein. Das versucht er bis zum Schluss, trotz mangelnder Liebe."

Kein leicht verdauliches Stück

Die Auseinandersetzung mit dem Tod, ein Thema, das nicht bei jedem Zuschauer gut ankommt. Doch das Stück regt zum Nachdenken an: Iwanow ist an einem Punkt in seinem Leben angekommen, wo er sich fragt: Vielleicht bin ich tot und weiß es noch gar nicht?

Vielleicht bin ich tot und weiß es gar nicht? Die Auseinandersetzung mit dem Tod, ein Thema, das nicht bei jedem Zuschauer gut ankommt. Das Theater Lübeck hat sich an den Anton Tschechows Tragödie "Iwanow" gewagt. Besonderheit: Premiere am 7. April 2017, 20 Uhr Hinweis: Iwanow

von Anton Tschechow

Deutsch von Peter Urban



Inszenierung: Lilja Rupprecht

mit:

Jan Byl als Nikolai Alexejewitsch Iwanow

Agnes Mann als Anna Petrowna

Sven Simon als Matw’ej Semjonowitsch Schabjelski

und anderen

In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 06.04.2017 | 18:20 Uhr