Stand: 27.12.2016 11:11 Uhr

"Tratsch im Treppenhaus" feiert Jubiläum

Vor 50 Jahren lief das Ohnsorg-Theater-Stück mit Heidi Kabel und Henry Vahl zum ersten Mal zu Silvester im Fernsehen, damals - am 31. Dezember 1966 - im Ersten. Mittlerweile gehört der "Tratsch" am Silvesterabend zur Tradition im NDR Fernsehen.

Ohnsorg-Theater im Doppelpack an Silvester 31.12.2016 20:15 Uhr Der NDR zeigt den Klassiker "Der möblierte Herr" mit Heidi Kabel und im Anschluss glänzt ihre Tochter Heidi Mahler in der Neuinszenierung von "Tratsch im Treppenhaus".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Diese Tradition wird auch 2016 fortgesetzt. Und doch ist alles anders: Aus Anlass des Jubiläums gibt es "Tratsch im Treppenhaus" gleich doppelt - am 31.12. um 21.45 Uhr zeigt das NDR Fernsehen nicht die Urfassung, sondern die viel umjubelte Neuinszenierung von 2015 mit Heidi Mahler aus dem Ohnsorg-Theater. Die Tochter von Heidi Kabel glänzt in der Paraderolle ihrer Mutter. Die ursprüngliche Aufzeichnung von "Tratsch im Treppenhaus" aus dem Jahr 1966 folgt am Neujahrstag, 1. Januar 2017, um 12.15 Uhr.

Missverständnisse auf der Treppe

FErnsehtipp Tratsch im Treppenhaus - Komödie von Jens Exler 31.12.2016 21:45 Uhr NDR Fernsehen Der Ohnsorg-Klassiker mit Heidi Kabel und Henry Vahl hat schon Tradition im Silvesterprogramm. 50 Jahre nach der Urfassung glänzt nun Heidi Mahler in der Paraderolle ihrer Mutter. mehr

"Tratsch im Treppenhaus" hatte schon am 4. August 1962 Premiere im Fernsehen. Fernsehgeschichte schrieb der Schwank von Jens Exler jedoch am Silvesterabend 1966. Die Aufführung wurde damals bundesweit live übertragen.

Die Handlung spielt im Treppenhaus eines Hauses, in dem Frau Boldt - in dieser Rolle brilliert Heidi Kabel als Klatschtante - die Mieter durch üble Nachrede und Lügen tyrannisiert. Eines Tages schließen sich die Hausbewohner zusammen und erteilen Frau Boldt eine Lektion.

Ohnsorg Theater und NDR Fernsehen schrieben 2010 die Geschichte des populären Klassikers weiter.

Dieses Thema im Programm: 31.12.2016 | 21:45 Uhr