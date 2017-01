Stand: 04.01.2017 19:08 Uhr

Das letzte Geheimnis der Elbphilharmonie

Wenn in einer Woche Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie ist, dann dürften die hohen Klangerwartungen kaum enttäuscht werden. Weil sie aber so hoch sind, werfen sie Schatten anderswohin. Aufs Geschwisterchen nämlich, den Kleinen Saal. Der soll aber mit seinen 500 Plätzen nicht vergessen sein. Auch hier ist schließlich Platz für ganz Feines. Eröffnung ist am 12. Januar. Eine Aufgabe für das Ensemble Resonanz, das Residenzensemble dieses Kleinen Saals. Ein Gespräch mit Tobias Rempe, dem Geschäftsführer des Ensembles Resonanz.

NDR Kultur: Herr Rempe, ein unbekannter Raum - zumal auf den letzten Metern auf Wunsch des Akustikers Toyota durch Umsetzen von Wandpaneelen noch verbessert. Haben Ihre Musiker inzwischen im Saal proben können?

Tobias Rempe: Tatsächlich immer noch nicht. Unsere erste Probe wird am 6. Januar stattfinden. Natürlich sind wir sehr gespannt. Letzten Endes kann man sagen, dass der Kleine Saal das letzte ungelüftete Geheimnis der Elbphilharmonie ist. Deswegen sind wir sehr aufgeregt.

Bringt Sie das künstlerisch in Bedrängnis, wenn Sie erst so spät rein können?

Rempe: Natürlich hätten wir uns aus vielen Gründen gewünscht, genauso früh den Kleinen Saal beziehen zu können wie die anderen Orchester den Großen Saal. Für die Vorbereitung der Konzerte ist es keine Katastrophe. Wir sind es gewohnt, als ein Orchester, was sehr viel auf Tour ist, uns recht schnell an Säle anzupassen. Dort hat man gerade mal drei Stunden Probe, bevor man in einem vielleicht noch nicht bekannten Saal das erste Konzert gibt. Jetzt haben wir eine Probephase von fünf bis sechs Tagen vor dem Konzert. Das ist im normalen Betrieb schon Luxus, für den Start einer langjährigen Residenz im Haus hätten wir uns natürlich gewünscht, ein bisschen mehr Zeit zu haben, uns auf diesen Saal einzuspielen.

Wie wollen Sie diesen Raum ins Leben locken? Durch kraftvolle Eroberung etwa oder charmantes Bezirzen? Man fragt sich das, wenn man sich die Ankündigung des Eröffnungskonzerts anschaut: Es kommt die Sopranistin Sandrine Piau, es kommt aber auch das Schlagquartett Köln. Wie wird es denn klingen - eher kräftig, eher zart?

Rempe: Es wird beides vorhanden sein. Wir haben ja nicht alles verraten, was wir spielen werden, aber bekannt ist, dass es eine Uraufführung von Georg Friedrich Haas geben wird - und damit wird das Konzert auch beginnen. Ich kann so viel verraten, dass Georg Friedrich Haas schon beim ersten Kennenlernen des Saals, als der noch eine Baustelle war im Sommer 2015, sich ganz spontan etwas überlegt hat, was für die ersten Töne in einem solchen neuen Konzertsaal ein sehr Aufsehen erregendes, besonderes Konzept ist: sehr zart, sehr tastend. In der Umdeutung der Situation von einem noch nicht klingenden Saal hin zu einem Konzertsaal nimmt er diese Gesamtsituation der Eröffnung sehr stark in die eigenen Hände und hat sich etwas ganz Besonderes dort einfallen lassen.

Versprochen wird uns eine ekstatische Entgrenzung des Hörerlebens. Das ist so geartet, dass man noch ein bisschen neugieriger wird, weil Haas mikrotonale Klänge nutze, also wohl in die Zwischenräume zwischen den Halbtönen des traditionellen Tonsystems eindringt. So kann man sich das - plastisch gesprochen - vorstellen. Lässt sich das in Worten auch ein bisschen heraufbeschwören, was da als Klang im Raum erscheint?

Rempe: Ich denke, dass alle, denen die Musik von Georg Friedrich Haas schon ein bisschen vertraut ist, genau diesen Umgang mit speziellen Obertonharmonien von ihm ganz gut kennen. Das ist auch etwas, was in diesem Stück eine Rolle spielen wird. Das, was in Ihren Worten fast nach dissonanter Viertel-, Achtel-, Sechzehntel-Tonstimmung klingt, ist bei Haas eigentlich das Umgehen mit natürlichen Obertönen, also das, was fast unhörbar im Anschlag eines einzelnen Tons am Klavier z.B. auch in der unhörbaren Obertonreihe des Klanges mitschwingt und auch die Klangfarbe eines solchen Tons bestimmt. Das wird auskomponiert und genutzt. Letztlich sind das ganz natürliche Verhältnisse. Deswegen hat man auch beim Hören dieser Musik den Eindruck, dass es sich tatsächlich um etwas sehr harmonisch Zusammengesetztes handelt. Bei diesem Stück kommt vom Raumkonzept und von der Dramaturgie, die er sich für dieses Werk hat einfallen lassen, etwas Besonderes und Einmaliges dazu.

Der Kleine Saal steht auch deshalb im Schatten, weil er nicht so ein spektakulärer "Weinberg" ist wie der Große Saal, sondern auf den ersten Blick ein traditioneller "Schuhkarton", wenn auch variabel nutzbar. Sie haben bestimmt Ideen, wie Sie diesen speziellen Raum nutzen wollen.

Rempe: In der Tat haben wir noch nicht konkrete Ideen, wie wir das genau machen. Und genau das ist z.B. ein Punkt, warum wir sehr gerne viel früher in diesem Saal geprobt hätten, um diese sehr flexiblen Möglichkeiten, die dieser Saal bietet, besser kennenlernen zu können. Man muss die Bühne nicht in diesem traditionellen Schuhschachtel-Arrangement an der einen Seite des Saals haben, man muss das Publikum nicht in der Tribünenanordnung ansteigend haben, man hat in puncto Technik und Licht sehr viele Möglichkeiten. Die haben wir aber so noch nicht ganz kennenlernen können. Wir haben insofern schon erste Überlegungen, aber noch nicht ausformulierte Ideen, wie wir in der nächsten Saison diese flexiblen Möglichkeiten ausnutzen wollen.

Glaubens Sie daran, dass Sie speziell für die neue Musik in diesem neuen Haus auch ein ganz neues Publikum gewinnen können, oder wird man zuletzt wieder unter sich bleiben?

Rempe: Wir verstehen diesen Auftrag, der mit der Residenz von dem Haus verbunden ist, durchaus auch so, dass wir unsere Erfahrungen in der Ansprache von einem Publikum, was in üblichen Zuhörerschichten von klassischer Hochkulturmusik hinausgeht, einbringen können. Ich glaube, dass eine Sache ganz besonders in der Elbphilharmonie ist: dass die Geschichte des Hauses, die spektakuläre Architektur und diese gesamte Strahlkraft des fantastischen Projektes Elbphilharmonie dafür sorgen wird, dass man sehr große Freiheiten hat in dem, was man dort programmiert. Das betrifft nicht nur uns. Alle, die dort auftreten und Konzerte anbieten, haben die große Chance, sehr frei, sehr mutig und in ganz viele Richtungen offen zu programmieren, weil allein die Anziehungskraft des Hauses dafür sorgen wird, dass man sehr viele Menschen erreichen kann. Das ist eine Riesenchance, und die wollen wir auch nutzen.

Das Interview führte Ulrich Kühn.

