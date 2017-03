Stand: 24.03.2017 15:39 Uhr

Festival "Theater der Welt" erneut in Hamburg von Catarina Felixmüller

Das Festival des Internationalen Theaterinstituts "Theater der Welt" findet zum dritten Mal in Hamburg statt. Sein Motto vom 25. Mai bis zum 27. Juni 2017 lautet "Hafen". Die Macher wollen damit ein Zeichen für eine kosmopolitische Gesellschaft setzen. Festival-Leiter Joachim Lux vom Thalia Theater sagte bei der Vorstellung des Programms am Freitag: "Das Festival ist ein Gegenmodell zum gegenwärtigen Zeitgeist von Nationalisierung und Abschottung. Ein Protest der Künstler für eine offene Welt."

Hafen als Ort der Zukunft und der Vergangenheit

Das Motto "Hafen" meint Hafen als Ankunftsort, als Ort der Zukunft und der Vergangenheit. Rund 45 internationale Produktionen kommen für 18 Tage und 330 Vorstellungen in die Hansestadt - damit ist das Festival so groß wie nie zuvor. Gespielt wird unter anderem im ehemaligen Kakao-Speicher am Baakenhöft, auf der MS Stubnitz, aber auch auf fast allen großen und kleinen Bühnen der Stadt. Hauptspielorte sind die Häuser der Veranstalter: Thalia-Theater und die Kulturfabrik Kampnagel. Die Festivalmacher wollen ein möglichst breites Spektrum künstlerischer Formen zeigen.

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda zur politischen Bedeutung von "Theater der Welt" für die Kulturstadt Hamburg: "Es soll kraftvoll zeigen, dass Hamburg ein Ort ist, an dem wir die drängenden Fragen auch kulturell bearbeiten können, und das nicht nur aus uns selbst heraus tun, sondern gemeinsam mit anderen auf der Welt, die auch daran Interesse haben."

Künstler aller Kontinente wurden eingeladen, um "ein Gegenmodell zum gegenwärtigen Zeitgeist von Nationalisierung und Abschottung zu leben" - so wollen es die Kuratoren, die Intendanten Amelie Deuflhard und Joachim Lux, die Dramaturgen Sandra Küpper und Andras Siebold. Zu den bekanntesten Gästen gehört etwa die katalanische Gruppe La Fura dels Baus, der Franzose Ivo van Hove, das australische Back To Back Theater sowie Tianzhou Chen aus China. Eröffnet wird das Festival mit einer Rede des Kameruners Achille Mbembe. Mehr als die Hälfte der Produktionen entstehen extra für das Festival. Der Vorverkauf hat am 24. März begonnen.

