Stand: 05.04.2017 18:54 Uhr

"Generation What": Wie denkt Europas Jugend?

Sind Eltern auch Freunde? Überzeugt das Bildungssystem? Zocken uns die Banken ab? One-Night-Stand oder ewige Liebe? Funktioniert Europa? Für die bisher größte europäische Jugendstudie "Generation What" wurden 149 Fragen gestellt. Zu allen Themenbereichen. Von gesellschaftlich und politisch, über privat, bis zu intim. Fast eine Million Menschen zwischen 18 und 34 Jahren aus 36 Ländern haben sich an der Umfrage beteiligt. 82 Prozent der Befragten gaben an, eher kein Vertrauen in die Politik zu haben. Doch die Interpretation dieser Zahlen interessiert. Ein Gespräch mit Tobias Bönte vom "Bayerischen Rundfunk". Der "BR" hat zusammen mit "ZDF" und "SWR" die Studie in Deutschland begleitet.

Das Vertrauen in die Politik ist gering - wie auch jenes in Europa. Die Befragten identifizieren sich sehr stark mit dem Land oder der eigenen Region. Trotzdem sprechen sich sehr wenige nur für einen EU-Austritt ihres Landes aus. Wieso hält die junge Generation an der Idee von einem geeinten Europa fest?

Tobias Bönte: Das lässt sich damit erklären, dass die junge Generation sehr pragmatisch ist. Man ist sich schon bewusst, dass Europa an sich eine gute Sache ist. Sie nutzt ja: Man hat Austauschprogramme, man hat keine Grenzkontrollen mehr, man muss kein Geld mehr tauschen. Das sind alles Sachen, die im Alltag vieles erleichtern. Es ist für die junge Generation nicht vorstellbar, das alles wieder abzugeben. Vor allem, weil die Generation von 18 bis 34 das nicht anders kennt. Nichtsdestotrotz hat man nicht das Vertrauen in das politische Europa. Man hat es lange beim Thema Flüchtlinge gesehen, dass man nicht auf einen Nenner kommt. Beim Thema Griechenland, wo es lange sehr hoch herging und wer weiß, wann es wieder sehr hoch gehen wird. Man muss unterscheiden zwischen denen die sagen, "Europa nutzt uns, das nehmen wir auch gerne in Kauf", aber es ist kein Herzensprojekt.

Also die privaten Vorteile stehen im Vordergrund - das klingt nach einer ziemlich egoistischen Sichtweise.

Bönte: Es gab lange den Ausdruck der "Neuen Biedermeiergeneration", den Rückzug aufs Private. Das können wir so nicht feststellen. Wir haben in Deutschland einen Prozentsatz von über 40 Prozent, die sich vorstellen könnten, sich politisch zu engagieren, obwohl sie es bisher noch nicht gemacht haben. Bei den etablierten Strukturen ist eine gewisse Skepsis da, und eine gewisse Bürgerferne zwischen der jungen Generation und der politischen und generell gesellschaftlichen Elite. Das ist ein bisschen das Problem.

Dieses fehlende Vertrauen in die Politik, in die Kirche, in die Medien, in die Justiz - hat das mit einem Generationenkonflikt zu tun? Haben die Jungen kein Vertrauen in die Älteren?

Bönte: Das ist schwer zu sagen. Was für uns überraschend war, war dass es so deutlich ausfällt, dass kein Vertrauen in die Politik und auch eben nicht in Europa herrscht. Dieses Misstrauen in die etablierten Institutionen ist in allen Altersgruppen ähnlich. Es ist sogar eher so, dass es mit zunehmenden Alter eher wächst. Die 34-Jährigen sind tendenziell skeptischer als sie 18-Jährigen. Sehr interessant in diesem Zusammenhang ist der Einfluss des Bildungsniveaus. Je höher die Bildung, desto eher vertraut man den politischen Institutionen, der Justiz. Das sollte auf jeden Fall ein Warnsignal für alle Politiker oder andere gesellschaftliche Institutionen sein, dass man das Problem hat, dass hier die Gesellschaft anhand der Bildungsniveaus auseinanderdriftet.

Sie würden aber nicht sagen, dass die Jungen sagen "Weg mit den alten Säcken"?

Bönte: Nein, ich glaube nicht, dass es einen Generationenkonflikt gibt. Es gab auch die sehr spannende Frage zum Thema in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit: "Sollten junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt bevorzugt werden?" Das war eine These. Die Befragten konnten sagen, "ich stimme zu" oder "ich stimme nicht zu". Die überwiegende Mehrheit, also zirka 80 Prozent, hat diese These abgelehnt. Was junge Menschen monieren ist, dass die Ungleichheit zunimmt. Bei den deutschen Befragten war die meist genannte Antwort auf die Frage nach den größten Sorgen für die Zukunft: "soziale Unruhen". Das hat uns sehr überrascht. Es ist die Frage, ob wirklich soziale Unruhen zu erwarten sind, aber die junge Generation scheint sich um diese wachsende Ungleichheit, auch anhand der Bildungsniveaus, wo eben dieser Bruch stattfindet, große Sorgen zu machen.

Die Studie offenbart Gegensätze: Kein Vertrauen in die EU, aber Fan von einem geeinten Europa, Sorgen um wachsende Ungleichheit, aber grundsätzlich optimistisch in die Zukunft blickend. Man könnte daraus schließen, dass diese Generation nicht sonderlich reflektiert ist.

Bönte: Was man auf jeden Fall über die Generation sagen kann, ist dass diese Generation sehr pragmatisch ist. Das ist eine Generation, die nur Krisen erlebt hat. Wenn ich heute 18 Jahre alt bin, bin ich 1999 geboren. Bei 34 Jahren bin ich 1983 geboren. Das heißt, in dem Bereich beginnt die bewusste Erinnerung etwa mit dem 11. September 2001 los. Ich kann mich nur an Terrorgefahr erinnern, ich kenne nichts anderes in meinem Leben. Trotzdem leben wir alle noch. Dann das Thema Flüchtlinge, das Thema Fukushima. Gefühlt schliddert man von einer Krise in die andere, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, irgendwie läuft es weiter. Damit kann man den optimistischen Blick in die Zukunft erklären, dass man in der Generation der Meinung ist: Wir haben schon andere Sachen geschafft, das wird schon irgendwie weitergehen, das wird schon irgendwie hinhauen.

Bis zum 24. April 2017 können junge Europäer zwischen 18 und 34 Jahren auf Generation-What.de noch an der Umfrage teilnehmen. Dort gibt es alle Ergebnisse zum Nachlesen, Fernseh-Dokumentationen und Videointerviews.

Das Interview führte Andrea Schwyzer.

