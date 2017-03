Stand: 08.03.2017 11:02 Uhr

Staatstheater Nordost: Verzögert sich Fusion?

Die geplante Fusion der Theater im Nordosten des Landes geht offenbar schleppend voran. Ob der 1. Januar 2018 als Termin gehalten werden kann, ist zweifelhaft. Dies wurde am Montag auf einer Informationsveranstaltung in Neustrelitz klar. Im vergangenen Sommer war mit der Fusion der Theater in Schwerin und Parchim zum Mecklenburgischen Staatstheater der erste Schritt der Theaterreform im Land umgesetzt worden. Die Theater im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sollten ursprünglich Anfang kommenden Jahres nachziehen.

Susann Moll im NDR Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg, wie ist denn der aktuelle Stand?

Susann Moll: Geplant war, dass das Theater Vorpommern und die Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg/Neustrelitz zum 1. Januar 2018 zu einem Staatstheater Nordost zusammengeführt werden. Das war das Datum, das in der Zielvereinbarung der theatertragenden Kommunen mit dem Land festgehalten wurde. Das Kultusministerium favorisiert nun aber eher eine Neugründung zur neuen Spielzeit - heißt am 1. August 2018. Allerdings schätzen die Vertreter der Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg/Neustrelitz auch diesen Zeitpunkt als schwer machbar ein.

Woran liegt das?

Moll: Kurz zum Hintergrund: In drei Arbeitsgruppen werden momentan die rechtlichen, finanziellen und künstlerischen Rahmenbedingungen der neuen Theatergesellschaft abgesteckt. Die konkreten Ergebnisse dürfen noch nicht veröffentlich werden - aus datenschutzrechtlichen Gründen, heißt es aus dem Ministerium. Sie werden einer Projektsteuerungsgruppe vorgelegt, in der die Bürgermeister der Städte Greifswald, Stralsund, Neubrandenburg und Neustrelitz sowie die Landräte der Kreise Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte mit Vertretern der Landesregierung den zukünftigen Gesellschaftervertrag aushandeln.

Gesetzt sind Eckwerte wie beispielsweise die jährlichen Zuschüsse der Teilhaber. Aber genau das macht die Verhandlungen so schwierig. Die geplanten Zahlungen der einzelnen Kommunen zum neuen Staatstheater sind sehr unterschiedlich. Zum Vergleich: Die Stadt Stralsund wird rund 3 Millionen Euro jährlich zahlen, Neustrelitz hingegen nur knapp 800.000 Euro. Ein Argument, was in den laufenden Gesprächen wohl oft in den Vordergrund rückt und andere Aspekte wie etwa die Nachfrage des Publikums verdrängt. Und letztlich auch dafür sorgt, dass es in der Sache kaum voran geht.

Bleibt den einzelnen Verhandlungspartnern denn noch eine Alternative zu der Fusion?

Moll: Die Initiativen der Bürger in Neustrelitz und Umgebung fordern immer wieder, dass die Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg/Neustrelitz in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben sollte. Auf einer Informationsveranstaltung haben die Kommunalpolitiker aber jetzt dargelegt, dass das keine wirkliche Alternative ist. Landrat Kärger sprach etwa davon, dass er einen Alleingang für tödlich halte. Die Fusion ist nämlich die Bedingung dafür, dass die Landesregierung den Kommunen beim Unterhalt der Theater stärker unter die Arme greift, als bislang. Ansonsten droht den bisherigen Gesellschaften die Insolvenz.

