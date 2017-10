Stand: 04.10.2017 14:24 Uhr

Katja Kraus fehlt eine Kultur des Mitgefühls von Heide Soltau

Die ehemalige Fußballnationalspielerin Katja Kraus gehörte acht Jahre zum Vorstand des HSV, unter anderem als stellvertretende Vorsitzende. 2011 mussten sie und ihr Vorstandskollege Bernd Hoffmann gehen, weil der Aufsichtsrat des Vereins mit der Arbeit der beiden Manager unzufrieden war. Ihre Erfahrungen hat Katja Kraus 2013 in ein viel diskutiertes Buch einfließen lassen: "Macht. Geschichten von Erfolg und Scheitern". Wie denkt sie sieben Jahre später übers Scheitern?

Die "Exotik" des Scheiterns

Katja Kraus ist heute Geschäftsfrau. Ihre Firma entwickelt Kommunikationsstrategien, unter anderem für den DFB, Hertha BSC, den Sportartikelkonzern ADIDAS und die Elbphilharmonie. Zudem sitzt die Ex-Fußballerin seit 2014 im Aufsichtsrat von ADIDAS. Trotzdem wird sie immer noch auf ihre Tätigkeit beim HSV angesprochen. "Weil darin diese Exotik liegt. Es gibt eine Menge Frauen, die Bücher geschrieben haben, und inzwischen auch viele, die Fußball spielen, aber diese Position ist eben nach wie vor für Frauen tabu. Und es gibt keine weitere Frau in einer ähnlich exponierten Position und deshalb ist es weiter spektakulär", meint Kraus.

Katja Kraus ist die einzige Frau, die es in der Fußball-Bundesliga je so weit nach oben gebracht hat. Spektakulär war deshalb auch ihr Sturz, ihre Entlassung als HSV-Vorstand. Das empfinde sie nach wie vor auch als persönliches Scheitern, sagt sie: "Ja, immer wieder. Ich hatte andere Ziele und konnte die nicht erreichen. Und dementsprechend bin ich für mich auf diese Weise gescheitert. Die Frage ist ja nur, wie man das dann bewertet, dieses Scheitern, ob man es zu einer Tragödie macht oder ob man es als selbstverständlich im alltäglichen Sein akzeptiert und deshalb auch einen gelasseneren Umgang damit findet."

Schreiben statt Kicken

Die 46-Jährige bevorzugt klare Worte. Nach dem Aus beim HSV ging es ihr schlecht, es folgten dunkle Tage, die nichts von ihrem Schrecken verloren haben, auch wenn sie gestärkt aus der Krise hervorgegangen ist. "Aber ich bin auch Sportlerin. Ich habe in etwa so viele Spiele verloren, wie ich gewonnen habe, und deshalb ist das eigentlich auch ein alltäglicher Umgang für mich. Und ich hatte das große Glück, dass ich eine neue Aufgabe, eine neue Leidenschaft gefunden habe, die mich auf eine ähnliche Weise erfüllt."

Katja Kraus hat das Schreiben für sich entdeckt, "als Kontrapunkt zum hysterischen Fußballgeschäft", wie sie sagt. Nach dem Buch über das Scheitern hat sie eins mit Geschichten über Freundschaft geschrieben. Ein Neuanfang aber könne nur gelingen, wenn man auch seine eigene Rolle im Prozess des Scheiterns reflektiere. Man dürfe nicht dabei stehen bleiben, die Schuld nur bei anderen zu suchen und sich zum Opfer ungerechten Verhaltens zu stilisieren, "sonst baut man auch das, was dann in Zukunft kommt, auf einem falschen Fundament auf."

"Wir haben keine Kultur des Mitgefühls mehr"

Scheitern ist heute kein Thema mehr, das man diskret umschifft. Man könnte sogar den Eindruck gewinnen, das Thema sei geradezu en vogue. Es gibt zig Ratgeber, wie man 'besser scheitert', und auch an Erfahrungsberichten von Gescheiterten mangelt es nicht. Trotzdem sei Scheitern noch immer sehr stigmatisiert, meint Katja Kraus. "Wir versuchen alle, diese Sichtbarkeit unserer eigenen Fehler nach außen zu vermeiden. Und wenn sie es dann brachial erleiden, insbesondere als öffentliche Person, vor den Augen aller, ist das wirklich ein sehr schmerzhafter Moment."

Die Wucht der öffentlichen Wahrnehmung verschärft die Situation. Manager oder Politiker scheitern nicht ungestraft. Je höher die Position desto tiefer der Fall. "Gerade diejenigen, die sehr erfolgreich waren, werden dann ja auch mit der entsprechenden Häme versehen. Es gibt inzwischen so eine Kultur der Härte in der Bewertung und des fehlenden Mitgefühls, die finde ich ganz fürchterlich. Und das sind natürlich auch tiefe Wunden, die diese Menschen dann erleiden", so Kraus. Denn, "wir haben keine Kultur des Mitgefühls mehr. Man versucht nicht mehr, sich in die Situation des anderen zu versetzen, oder zumindest mal die eigenen Maßstäbe zugrunde zu legen."

Macht Geschichten von Erfolg und Scheitern

von Katja Kraus

Fischer Verlag

256 Seiten

ISBN: 978-3100385048

Preis: 18,99 Euro

Forciert wird diese Kultur der Härte durch die sozialen Medien. Twitter und Facebook ermöglichen maximal Transparenz. Jeder hat die Möglichkeit, sich selbst mit tollen Fotos und flotten Sprüchen eine Erfolgsidentität zu zimmern, aber auch andere in den Dreck zu ziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 04.10.2017 | 06:55 Uhr