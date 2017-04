Stand: 22.04.2017 09:53 Uhr

Schauspielhaus goes Kunstverein: "Jed Martin" von Heide Soltau

Das war eine echte Premiere. Noch nie haben ein Theater und eine Institution des Kunstbetriebs so eng zusammengearbeitet und ein gemeinsames Projekt verwirklicht wie bei "Jed Martin - Die Karte ist interessanter als das Gebiet". In der Inszenierung vom Deutschen Schauspielhaus und dem Kunstverein in Hamburg geht es um den bildenden Künstler Jed Martin, die zentrale Figur in "Karte und Gebiet", dem 2010 erschienen Künstler- und Gesellschaftsroman des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq. Es ist eine böse Abrechnung mit dem Kunstbetrieb.

Figur ist reine Erfindung Houellebecqs

"Jed Martin - Die Karte ist interessanter als das Gebiet": Der Titel war da, aber wie das Ergebnis aussehen würde, wussten weder der Kunstverein noch das Theater. Jed Martin ist eine Fiktion. Es gibt diesen Künstler nicht, er ist eine reine Erfindung Houellebecqs. Anita Schmid und Christoph Luser, die beiden Initiatoren des Theater-Kunst-Projekts, nennen es eine Autofiktion: "Meine Vermutung ist, dass Michel Houellebecq eine leise Sehnsucht hat, auch bildender Künstler zu sein", sagt Anita Schmid. Er sei der Hauptfigur ja auch sehr ähnlich, ergänzt Christoph Luser: "Jed Martin hat viele Facetten von Michel Houellebecq und umgekehrt. Dazu gehört die soziale Unfähigkeit oder dieses zurückgezogene, ganz auf die Arbeit bezogene Leben."

Kurzweiliges Bühnenspektakel

Wie wird jemand zum Künstler? Wer bestimmt, ob jemand ein Künstler ist, und wovon ist der Erfolg abhängig? Um diese Fragen kreist der Roman. "Es gibt Künstler, die werden groß gemacht, ohne was abgeliefert zu haben, und können kaum zeichnen, aber sie sind halt gute Typen. Und das ist in der bildenden Kunst immer weiter verbreitet", sagt Christoph Luser. Er gehört zum Ensemble des Schauspielhaues. Zusammen mit der bildenden Fotokünstlerin Anita Schmid hat er ein kleines, kurzweiliges Bühnenspektakel mit Texten aus dem Roman zusammengestellt. Seine erste Inszenierung. Ziel war, nicht den Inhalt nachzuerzählen, sondern verschiedene Personen aus der Kunstwelt auftreten lassen, die alle um Jed kreisen und seine Arbeit taxieren. Da gibt es den Kunsthändler, der Kunstwerke mit Aktien vergleicht, die Kuratorin und Kunstkritikerin, die Jeds Arbeit blumig beschreibt, den Auktionator, der sie verkauft, und die Muse, die ihn inspiriert. Er selber spielt kaum eine Rolle, er wird zum Spielball fremder Interessen.

Retrospektive mit Werken Jed Martins

Nach dieser Ouvertüre im Theater folgt ein Spaziergang hinüber in den Kunstverein, wo dann tatsächlich Werke von Jed Martin zu sehen sind. "Wie das?", werden sich viele verwirrt fragen. Wenn es Jed Martin nicht gibt, von wem stammen dann die Bilder, Installationen und Plastiken? Bettina Steinbrügge, die Direktorin des Kunstvereins, konnte zehn Künstlerinnen und Künstler dafür gewinnen, an der Ausstellung mitzuwirken: "Viele Künstler waren sofort interessiert, weil es etwas ist, was man nicht immer macht und zu dem man nicht immer eingeladen wird", sagt sie. "Und wir haben auch von Anfang an gesagt, es ist ein Experiment mit offenem Ausgang."

Künstler in einer anderen Identität

Die beteiligten Künstler mussten aber bereit sein, für die Dauer der Ausstellung ihren Namen abzulegen und eine andere Identität anzunehmen. Das heißt, sie zeigen ihre Werke nicht als Stefan Vogel, Constantin Luser, Jochen Schmith oder Lutz Bacher, so die Namen von einigen der beteiligten Künstler, sondern als Jed Martin. Jeder Mitwirkende repräsentiert eine andere Schaffensperiode. Im begleitenden kleinen Booklet werden die Besucher natürlich darüber aufgeklärt und erfahren auch, dass etliche der Künstlernamen beileibe nicht ihren wirklichen Identitäten entsprechen. Hinter Jochen Schmith zum Beispiel verbirgt sich ein Künstlerkollektiv, hinter Lutz Bacher eine Frau. Houellebecq hat mit seinem Roman über den fiktiven Künstler Jed Martin nur auf die Spitze getrieben, was schon lange vor ihm existierte. "Es ist ja ein großes Spiel, das ich von zwei Seiten sehen kann", erklärt Bettina Steinbrügge. "Ich schaue, wer spielt dieses Spiel mit mir mit? Welcher Künstler hat Spaß daran und welcher Künstler hat das überhaupt schon in seiner künstlerischen Arbeit?"

Houellebecq-Kenntnisse erforderlich

Doch ganz ohne Kenntnisse des Romans "Karte und Gebiet" dürfte es schwierig sein, dem Spiel dieser zu folgen. Besucher werden dieser Ausstellung dann nicht mehr abgewinnen als einer beliebigen Präsentation zeitgenössischer Kunst: einer Gruppenausstellung, bei der nicht erkennbar ist, was die Gruppe zusammenhält. Wer dagegen das Houellebecq-Werk kennt, wird mit Vergnügen durch die Räume des Kunstvereins streifen. Man erkennt in den Werken der Künstler Aspekte des Romans wieder. Wie zum Beispiel in der Installation von Lutz Bacher mit elf Pigmentdrucken von Fotos einer Straße. Sie erinnern an die vergrößerten Ausschnitte von Straßenkarten, mit denen Jed Martin erste große Erfolge feiert. Es lassen sich zahlreiche Verbindungslinien ziehen.

Famose Idee

Man hätte dem Publikum auf jeden Fall eine kurze Zusammenfassung des Romans in die Hand drücken sollen, damit es die Kritik Houellebecqs und seine Reflektionen über den Kunstbetrieb nachvollziehen kann. Die Idee, Houellebecq beim Wort zu nehmen und umzusetzen, ist famos. "Karte und Gebiet" ein wunderbarer Roman zum Spielen.

