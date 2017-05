Stand: 02.05.2017 11:49 Uhr

Rolando Villazón: Künstler sein heißt spielen

Rolando Villazón ist ein berühmter Tenor, der Opernbühnen von New York bis Salzburg und von Berlin bis Wien spielerisch mit Leben füllt. Dafür stellen ihn Musikliebhaber auf einen Sockel und bewundern ihn. Und er hat vom Sockel ein Seil gespannt, auf dem er bis in den Sternenhimmel und bis in die U-Bahn-Schächte tanzt. All das zeigt er uns in seinem jüngsten Roman "Lebenskünstler". Im Interview erzählt Villazón, ob er selbst der Lebenskünstler ist, den er in vielen Facetten beschreibt, und spricht über seine Regiearbeit, über den Clown in ihm und den Blick in den Abgrund der Seele.

Bedeutet das Schreiben für Sie ein freies Spiel mit den Figuren, die eigentlich in Ihnen stecken?

Rolando Villazón: Ja, man kann es so sehen. Die Geschichten von diesen Leuten zu erzählen, ist wie ein Spiel - aber ein ganz ernstes Spiel, so wie Kinder spielen. Wenn Kinder Räuber und Gendarm spielen, glauben sie es ganz ernst. Erst danach sind sie wieder sie selbst. Und in diesem Sinne glaube ich, der Autor bringt diese Charaktere hervor und erfindet ihre Geschichten, ihr Leben, ihre Zukunft und ihr Handeln. Und diese Fantasie und diese Kreativität sind der Spielplatz, wo alles passiert. Die Ernsthaftigkeit beim Spielen ist ganz wichtig, weil das Schreiben sonst nur eine egoistische Aktivität ist. Wenn es ein Spiel ist, dann ist es Kunst.

Es geht ja eigentlich um das Erfinden von Spielen, denn manche Spiele werden gar nicht zu Ende gespielt. Waren Sie schon immer so ein Spieleerfinder? Als Kind und dann auch später als Vater?

Villazón: Ja und ja. Als Kind habe ich die ganze Zeit mit meinen Händen gepielt. Ich habe Gesten erfunden, um eine Geschichte zu erzählen und habe dazu dann Geräusche gemacht. Auf diese Weise konnte ich stundenlang Geschichten erzählen. Und als Vater habe ich mit meinen Kindern auch viele Geschichten gespielt: Ich habe zum Beispiel mit einer Entdeckung eines Planeten im Universum angefangen und dann kommen die neuen Facetten des Spiels von den Kindern: "Da ist ein Roboter, der verfolgt uns!" Das hat immer viel Spaß gemacht. Jetzt sind sie ein bisschen größer und die Spiele sind andere. Es sind vielleicht auch keine Spiele mehr, sondern Gespräche über Philosophie oder unsere Lebensrealität. Und so bauen wir unsere Meinungen. Das Spielen bleibt immer etwas Wichtiges in meinem Leben.

In Ihrem Roman "Lebenskünstler" haben Sie einen Sänger zitiert, der gesagt hat: "Ihr Kritiker habt gut reden. Ich wollte auf der Bühne eigentlich immer nur spielen." Wollten Sie auf der Bühne auch immer nur spielen?

Villazón: Das ist es, was ein Künstler machen muss: einfach spielen. Ein Künstler hat zwei Karrieren: Eine ist die professionelle Karriere, die andere ist der künstlerische Weg. Und der Künstler muss an seinen küstlerischen Weg glauben. Die "Lebenskünstler" in meienm Buch versuchen, keine professionelle Karriere zu haben. Sie versuchen gegen diesen sogenannten Erfolg zu leben. Ein Künstler kann nicht erwarten, dass er oder sie immer gute Kritiken haben wird. Man muss verschiedene Kritiken haben, weil es Kunst ist. Als Künstler muss man frei von diesen Meinungen sein.

Im Original heißt Ihr Buch "Paladas de sombra contra la oscuridad" - was heißt das?

Villazón: Das heißt auf Deutsch: Schatten schaufeln gegen Dunkelheit. Der Satz ist nicht von mir, sondern von Julio Cortázar, einem meiner Lieblingsschriftsteller. Eines seiner Bücher ist ganz wichtig am Ende meines Romans. Und daraus ist dieser Satz. Ich liebe aber neben Julio Cortázar noch viele andere Schriftsteller: Italo Calvino, Vladimir Nabokov, Jorge Volpi, Hermann Hesse war einer der ersten, Kafka natürlich - das ist der Vater aller Schriftsteller. Es gibt so viele wunderbare Schriftsteller.

Bei dem Soundtrack zu "Modern Times", aus dem Sie Teile für Ihr Album "La Strada" aufgenommen haben, kommt eine ganz melancholische Seite in Ihnen zum Tragen. Wer war Vorbild für diese Rolle?

Villazón: "Smile" ist komponiert von Charlie Chaplin und er ist natürlich einer der größten Clowns aller Zeiten. Eine Legende, die die Filmindustrie revolutioniert hat und jemand, den ich sehr bewundere. Ich schaue immer noch seine Filme. Er war ein wunderbarer Komiker, ein großer Artist, seine Gestik war fantastisch. Er schaffte es immer, die Menschlichkeit mit in eine Rolle zu bringen. Davon ist man berührt. Und man hört das auch in "Smile", er hatte diese Poesie in sich selbst. Deswegen ist es komplett: Es ist nicht nur Slapstick Comedy - darin war er ein Genie - aber darüber hinaus eben auch diese Menschlichkeit und Poesie. Für mich ist das ganz wichtig, Comedy im Leben zu finden und viel zu lachen, aber immer mit dieser Poesie, mit diesen berührenden Melodien, die wir alle in uns haben.

Sie präsentieren auch die Show "Stars von morgen". Was möchten Sie in den Gesprächen von den Musikern erfahren? Wie bauen Sie die Brücken zum Publikum?

Villazón: Ich finde es ganz toll, dass wir dieses Fenster im Fernsehen haben, um den Leuten echte, wunderbare junge Musikerinnen und Musiker zu zeigen. Wenn gesagt wird, man müsse junge Leute zur klassischen Musik bringen, sage ich: Nein, wir müssen klassische Musik zu den jungen Leuten bringen. Diese Musik ist ein Teil unserer Gesellschaft und muss ein Teil unseres Alltags sein. Für die Kinder sollte Mozart nicht nur der Name eines berühmten Films sein. Ich glaube nicht, dass die Theater dann voller 18-Jähriger sein würden, aber wenn diese Jugendlichen dann vierzig Jahre alt sind, kommt eine Zeit dafür. Man wird neugierig darauf, all das zu hören und zu entdecken. Und es ist nicht mehr das Gefühl, dass das nur für bestimmte Leute wäre. Das sollte in unserer Gesellschaft alltäglich sein. Das versuchen wir ein bisschen mit "Stars von morgen" zu erreichen.

Sie bauen ein unglaubliches Vertrauensverhältnis zu den jungen Künstlern auf. Wenn die Sie fragen, wie sie ihren Weg weitergehen können, was sagen Sie denen?

Villazón: Versuche der beste Künstler zu sein, der Du sein kannst. Das ist der einzige Weg für einen Künstler. Arbeite weiter, bleibe neugierig und nimm auch das Risiko in Kauf. Versuche frei zu sein, von dem, was die anderen denken. Glaube den Leuten, die Dir nahe sind und die Künstler wie Du sind. Die können Dir eine gute Kritik geben.

Hatten Sie so jemanden als Sie jung waren?

Villazón: Es gab immer jemanden. Und heute sind es die Leute, mit denen ich jeden Tag arbeite, die haben eine Meinung. Auch die meiner Frau ist ganz wichtig für mich. Jetzt haben meine Kinder auch eine Meinung und die interessiert mich. Aber auch die meiner Managerin oder von jemandem wie meinem Freund, dem großen Maestro Daniel Barenboim, sind unglaublich wichtig. Ich kenne ihn seit sechzehn, siebzehn Jahren. Vieles entsteht aus der gemeinsamen Arbeit. Das ist Kunst: Es heißt nicht "Du musst so und so singen", sondern "Was denkst Du? Machen wir es so oder so?". Es entsteht aus dem Austausch.

