Stand: 07.02.2017 10:36 Uhr

"Rebeccas Schatten": Kampf gegen eine Tote von Juliane Voigt

Es ist ein düsteres Szenario: Die Aufführung führt hinab in die Abgründe menschlicher Beziehungen. Alfred Hitchcocks Film von 1940 - nach dem Roman von Daphne du Maurier - ist am Theater Stralsund erstmalig als Ballett auf einer Bühne zu erleben.

In Szene gesetzt hat die Schauergeschichte Ballettchef Ralf Dörnen: "Das Schwerste für die Tänzer ist, dass sie in der Pause umschalten müssen vom narrativen Teil auf den Teil, wo es in die Innenwelten reingeht", glaubt er: "Nicht nur körperlich sondern auch mental ist das eine Hürde, die sie nehmen müssen."

Ballett "Rebeccas Schatten" in Stralsund Nordmagazin - 05.02.2017 19:30 Uhr Im Theater in Stralsund hat das Ballett "Rebeccas Schatten" Premiere gefeiert - frei nach dem Hitchcock-Klassiker "Rebecca". Mit dabei war auch das Philharmonische Orchester.







3,83 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Eine Ehe wird zur Hölle

Im Mittelpunkt steht die junge Mrs de Winter. Glücklich und verliebt weiß sie noch nicht, dass ihre Ehe eine Hölle werden wird. Denn immer deutlicher zeichnet sich ab, dass ihr Mann von seiner toten Frau Rebecca verfolgt wird. "Es geht um die Macht einer Toten über die Lebenden", sagt Ralf Dörnen, "und das haben wir laufend: Dass unser Leben bestimmt wird von Leuten, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Das ist ein unheimlich packender Stoff für Tanz, weil man das direkt ausdrücken kann. Das ist ein bisschen wie ein Alptraum."

Bildhaft zeigen die Tänzer die komplexen emotionalen Beziehungen der Figuren untereinander, die psychologische Ebene. Aus der lebensfrohen jungen Frau wird bald eine verängstigte und erniedrigte Person.

Träume, Macht und Wahnsinn

Auszeichnung Ralf Dörnen mit Landeskulturpreis MV ausgezeichnet "Tanz auf höchstem Niveau und mutige Inszenierungen" - für diese Leistung ist der Greifswalder Chef-Choreograph Ralf Dörnen mit dem Landeskulturpreis von Mecklenburg-Vorpommern geehrt worden. mehr

Begleitet werden die Tänzer vom Philharmonischen Orchester Vorpommern unter der Leitung von Florian Csizmadia. Die Musiker spielen Werke von Arnold Bax und Alan Rawsthorne, flirrende halluzinatorische Elemente. Es geht um Träume, Abhängigkeiten, Macht und Wahnsinn. Die tote Rebecca nimmt in der Vorstellung der jungen Mrs de Winter immer mehr Gestalt an. Sie kämpft gegen Rebeccas Schatten um den Platz an der Seite ihres Mannes.

Gute zwei Stunden dauert die Aufführung. Am Ende gibt es ein euphorisches Premierenpublikum in Stralsund. "Das hätte ich hier vor ein paar Jahren noch nicht so machen können", freut sich Ralf Dörnen: "Man merkt, dass das Publikum wächst und mitkommt und mehr versteht und auch mehr verstehen will. Und sich auch traut, mehr anzunehmen. Das finde ich einfach der Hammer."

Ein großer Triumph für Ralf Dörnen und seine Tanzcompagnie. Ab März ist "Rebeccas Schatten" dann auch am zweiten Spielort im Greifswalder Theater zu sehen.

"Rebeccas Schatten": Kampf gegen eine Tote Der Film "Rebecca" von Alfred Hitchcock ist eine Schauergeschichte um die Macht der Toten über die Lebenden. Am Theater Stralsund wurde der Stoff als Ballettversion aufgeführt. Hinweis: Die Aufführungen in Greifswald sind am 04.03.2017, 12.03.2017, 14.04.2017 und am 13.05.2017 In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 05.02.2017 | 19:30 Uhr