Dagmar Schlingmann: Mut zur Herausforderung von Stefan Schmidt

Es sind anstrengende Wochen für Dagmar Schlingmann, die zukünftige Generalintendantin am Staatstheater Braunschweig: Am 4. Mai stellt sie das Programm für die erste Spielzeit unter ihrer Führung vor. Im Spätsommer übernimmt sie dann offiziell das Haus von Joachim Klement, der nach Dresden wechselt. Gleichzeitig zum fließenden Übergang in Braunschweig steckt Dagmar Schlingmann aber auch noch mitten in ihrer Abschlussspielzeit als Generalintendantin am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken.

Auf den ersten Blick kann sie zart wirken, manchmal auch etwas unsicher. Aber: Dagmar Schlingmann weiß sich durchzusetzen. Ihr Weg in die Chefetagen deutscher Bühnen war kein selbstverständlicher.

Ursprünglich wollte Dagmar Schlingmann gar nicht Regisseurin werden, sondern Tänzerin. Aber gesundheitliche Probleme kamen dazwischen. Wie so oft in ihrem Berufsleben hat Dagmar Schlingmann das Beste aus der Situation gemacht. "Das war für mich damals wirklich eine ganz entscheidende Wende in meinem Leben", erinnert sie sich. "Ich musste mein Leben ganz neu aufbauen. Aber als dann dieser Schritt einmal vollzogen wurde, habe ich es nicht mehr bereut. Eine gute Tänzerin wäre ich nicht geworden, glaube ich. In der Regie bin ich besser aufgehoben."

Von Linz über Konstanz an die Saar

Da ist sie jetzt seit mehr als 30 Jahren, hat die deutsche Theaterprovinz kennengelernt, auch als Dramaturgin gearbeitet. Karriere gemacht hat sie letztlich als Managerin - und auch da kam der Aufstieg behutsam: Sie war Schauspieldirektorin in Linz, Intendantin in Konstanz - und dann, vor elf Jahren, wurde Schlingmann Chefin im Dreispartenhaus an der Saar. Als sie dort anfing, war gerade der Etat zusammengekürzt worden.

Gegen das Image, eine Spardirektorin zu sein, die auch mit verhältnismäßig wenig Geld den Spielplan füllen kann, hat sie sich immer wieder gewehrt. Tatsächlich ist Schlingmann eher eine Pragmatikerin: "Ich kann es nicht ändern. Wir müssen uns jeden Tag mit den knappen finanziellen Kassen rumschlagen und trotzdem versuchen, das Optimale rauszuholen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass wir trotz allem immer noch eine sehr, sehr gute Situation in Deutschland haben. Das dürfen wir nicht vergessen."

Genervt von der Gelddebatte

Da spricht die Kulturdiplomatin Schlingmann, die ein gutes Verhältnis zu politischen Entscheidungsträgern pflegt und Unangenehmes lieber im kleinen Kreis und möglichst geräuschlos klärt. Die Künstlerin Schlingmann ist von den ständigen Gelddebatten dagegen schon auch mal ganz schön genervt.

In Saarbrücken hat Dagmar Schlingmann neben dem Schauspiel auch die Opernregie für sich entdeckt. Daran möchte sie in Braunschweig anknüpfen. Nicht direkt in der ersten Spielzeit, aber: bald danach. Und statt Tosca und La Traviata - wie im Saarland - darf es in Braunschweig dann gerne ein Werk zeitgenössischer Musik sein.

Zehn Schauspieler reisen mit nach Braunschweig

Den Mut zu haben für neue Herausforderungen - das ist Dagmar Schlingmann wichtig. Trotzdem ist sie alles andere als ein Draufgängertyp. Menschen geben ihr Sicherheit - und viele halten ihr seit Jahren die Treue. Nach Niedersachsen bringt sie unter anderem zehn Schauspieler aus dem Saarbrücker Ensemble mit. Ihr Lebensgefährte Christoph Diem übernimmt Teile der Schauspielleitung am Braunschweiger Staatstheater.

Auch Themen, die ihr wichtig sind, nimmt Schlingmann mit nach Braunschweig: die Flüchtlingsdebatte zum Beispiel. Die zukünftige Generalintendantin will sich einmischen und mit dem Staatstheater in der Stadt präsent sein. "Theater darf unterhalten und soll auch nerven", sagt sie."

