Oster-Tanz-Tage 2017 an der Staatsoper Hannover

Hip-Hop und Brasilien bei den Oster-Tanz-Tagen von Andrea Schwyzer

Am 11. April beginnen an der Staatsoper Hannover die Oster-Tanz-Tage. Ein Festival, das nationale und internationale Gastcompagnien vorstellt, das von Konzerten und einer Ausstellung über die Tanz-Ikone Yvonne Georgi begleitet wird, das Kinder und Erwachsene mit neun verschiedenen Workshops zum Tanzen einlädt - und ein Festival, das die starren Vorstellungen von klassischem Ballett aufzuweichen versucht.

Mitten in der Stadt

Mitten in der Stadt: Die Menschen sind gestresst, verunsichert, aber auch hilfsbereit. Treffen auf Andersartige, Andersdenkende, Andersfarbige. Öffentliches und privates Leben verschmilzt - Grenzen von Intimität sind aufgehoben. Mitten in "Megalopolis". Hier kommt alles zusammen. So viel, dass der Zuschauer beinahe gezwungen wird, sich für eine Situation auf der Bühne zu entscheiden, den dort involvierten Personen zu folgen, ihre Geschichte mitzuerleben. Das heißt auch: Andere Handlungen, die stattfinden, wird er verpassen.

"Ich finde, das ist das, was passiert im Leben: Du kannst nicht alles sehen. Unser Leben ist so komplex. Ich choreografiere mit diesem Gefühl, dass ich leben muss. Meine Inspiration ist das Leben, der Alltag. Und das will ich auf die Bühne bringen", sagt Constanza Macras. Die gefeierte und experimentierfreudige Argentinierin mit Wirkungsort Berlin stand schon lange auf der Wunschliste für die Oster-Tanz-Tage. "Megalopolis" verbindet Tanz mit Live-Musik, mit Text, Videoprojektionen, mit Theater - alle Genres kommen in ihrer Stadt zusammen, sagt Macras: "Die Tänzer singen und sprechen auch - es gibt einen Schauspieler. Aber alle sind gleich in dem Stück. Wir arbeiten alle zusammen, auch mit der Musik."

Mit "Megalopolis" zeigt die Staatsoper Hannover nicht nur das aufwändigste, sondern wohl auch das bisher modernste Stück bei ihrem Festival - rasant, opulent und nicht ganz einfach zu verdauen.

Die Energie des Hip-Hops

Ungewöhnlich auch die Einladung an den Choreografen Kader Attou. Der Franzose bringt mit "Opus 14" eine Gruppe von 16 Hip-Hop-Tänzern nach Hannover - und mit ihnen eine virtuose, eigene Tanzsprache. Ballettbetriebsdirektor Steven Markusfeld verbindet mit "Opus 14" eine prägende Erinnerung: "Ich habe das in Frankreich gesehen, in einer kleinen Arbeiterstadt. Es waren hunderte von Kindern und Jugendlichen vor diesem Opernhaus und die haben es gestürmt! Sie waren begeistert und haben geschrien. Und sie haben uns mitgenommen in diese Welt, diese Energie des Hip-Hop, des jungen Tanzes. Aber es war ein Abend, der auf der anderen Seite sehr anspruchsvoll war. Diejenigen, die Tanz kennen und lieben, werden es genau so lieben wie junge Menschen, die vielleicht noch nie in der Oper gewesen sind."

Die treibende Kraft des Tanzes

Ergänzt werden die Oster-Tanz-Tage durch Hip-Hop- und Breakdance-Workshops, ein Konzert mit südamerikanischen Klängen oder eine Lesung der Tänzerin Cassia Lopes. In ihrem Buch "Tanz, Körper, Seele" beschreibt sie eindringlich, was für ein erfüllendes, aber auch wirklich hartes Leben Tänzer führen, geplagt von Schmerzen und körperlicher Erschöpfung: "Ich weiß, dass es eine treibende Kraft ist, die uns Tänzer immer wieder - jeden Tag - zu den Ballettstangen hinführt und uns durch den Alltag begleitet", meint sie.

Cassia Lopes tanzt beim Staatsballett Hannover und wird am Ostersonntag in Jörg Mannes' Stück „Gefährliche Liebschaften“ zu erleben sein - eine Produktion, die zeitgleich mit Constanza Macras "Megalopolis" für den FAUST nominiert war. Mit dem besseren Ende für die Argentinierin.

Beide Stücke - "Megalopolis" und "Gefährliche Liebschaften" - sind bei den Oster-Tanz-Tagen an der Staatsoper Hannover zu sehen. Eröffnet werden sie allerdings mit einem dreiteiligen Abend des dritten Gastensembles, der "Sao Paulo Dance Company" und sie enden mit der Abschlusspräsentation der Workshops.

