"Orestie" am Hamburger Thalia Theater von Peter Helling

Was macht ein knapp 30-jähriger Theaterregisseur mit einem 2.500 Jahre alten Theaterstück? So alt ist nämlich "Die Orestie" von Aischylos, ein Rachedrama und blutrünstiger Familienthriller. Ersan Mondtag heißt der Regisseur, und er ist einer der Shooting Stars des aktuellen Theaters. Die Proben am Hamburger Thalia Theater laufen auf Hochtouren, denn am Wochenende ist Premiere.

Der Möchtegern-König hat gerade eben seinen Vorgänger beseitigt. Und die öffentliche Meinung lässt ihn jetzt fallen.

Der Chor sei eine zentrale Figur, erklärt Ersan Mondtag: "Der Chor ist es, der die Figuren zu Gewalttaten anstiftet. Deswegen haben wir auch einen Raum gebaut, der dem Chor einen Lebensort bietet, in diesem Fall dieses große Haus. Und innerhalb dieses Hauses zirkulieren Gewaltmotive."

Dieses "Haus", von dem Regisseur spricht, ist eine riesige drehbare Arena. Ein düsterer Sound liegt über der Szene.

Ersan Mondtags düstere, zeitlose Prognose

Während der Probe sitzt Mondtag ganz ruhig im Parkett - der junge Regisseur gilt als einer der angesagtesten im deutschsprachigen Theater.

Um Bebilderung von echter Gewalt geht es ihm nicht. Viel konkreter als tatsächliche Gewalt sei die Androhung von Gewalt oder die Vorstellung von Gewalt.

So wie im Internet, in dem ein immer größerer Druck auf die Politik ausgeübt werde. "Heute sind ja politische Figuren viel mehr damit beschäftigt, dem sogenannten Volkswillen gerecht zu werden, der ja völlig fiktiv ist. Es wird immer mehr darauf Wert gelegt, die Meinung der Masse ernst zu nehmen und dahingehend eine Politik auszurichten. Das heißt, wenn wir irgendwann eine Masse haben, die Gewalt fordert von ihren Politikern, dann findet diese Gewalt auch statt."

Es steckt also viel Heute in diesem alten Stück - und genau das will das Regieteam herauskitzeln: In welchem Maß unser gegenwärtiger Welt-Chor die einzelnen Figuren oder die Akteure zu Gewalt anstiftet.

Wer ist mit wem verwandt? Wer wird geopfert?

Bis in die Fingerspitzen gespannt wirkt der Regisseur, der nach der Probe sofort auf die Bühne stürmt und Anweisungen gibt. Seine Vorliebe für überlange Perücken und vertauschte Geschlechter zeigt sich auch hier. So spielt Björn Meyer zum Beispiel die Elektra. "Ich werde auf jeden Fall Haare haben, die jenseits des Bodens gehen, ein wunderschönes Kleid, hohe Schuhe, ja, mal sehen, wie das so wird", sagt der Schauspieler. Charlies Tante stöckelt hier nicht über die Bühne, hier gibt es keine plumpe Travestie. Die Masken zeigen vielmehr etwas Grundmenschliches. Denn auch die Antike sparte nicht mit Verwandlungen, weiß Meyer.

Er ist noch relativ neu am Thalia Theater. Den Stress der letzten Probentage vor der Premiere mag der Schauspieler: "Man hat gar keine Zeit mehr, Sachen zuhause zu machen, kochen, waschen und so, aber irgendwie ist es auch schön, weil natürlich alle, die ganzen Gewerke, von der Malerei bis zu den Technikern, das mitmachen."

"Die Orestie" endet mit der Gründung der ersten Demokratie. Diesen Propagandaschluss zweifelt Ersan Mondtag aber an. Es sei wichtig gewesen, am Ende kein euphorisches "Ja, wir haben die Blutrache überwunden, jetzt gibt es ein Gleichgewicht" zu haben. Er wolle zeigen, dass dieses Gleichgewicht wackelig ist und jederzeit stürzen kann.

