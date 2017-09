Stand: 27.09.2017 12:55 Uhr

Bargheer-Museum in Hamburg öffnet

Nach zehn Jahren Planung wird am Freitag im Hamburger Jenischpark das neue Bargheer-Museum von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) eröffnet. Der Künstler Künstler Eduard Bargheer (1901-1979) gilt als wichtigster Hamburger Maler des 20. Jahrhunderts. Seine farbkräftigen Bilder sind geprägt von zwei Inseln, auf denen er lebte: Finkenwerder und Ischia. 80 Bilder zeigt die Erstausstellung unter dem Motto "Ankunft der Harmonie". "Es ist die Erfüllung eines Lebenstraumes, dass es nun ein Bargheer-Museum gibt, wo dieser herrliche große Nachlass auf Dauer untergebracht ist und gezeigt werden kann", sagte Dirk Justus, Nachlassverwalter und Vorstand der Stiftung Bargheer Museum, am Mittwoch in Hamburg.

Neues Bargheer-Museum im Jenisch-Park fertig NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.09.2017 17:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard In rund einer Woche eröffnet in Hamburg ein weiteres Kunstmuseum: das neue Bargheer-Museum im Jenisch-Park. Die Planungen des Museums haben rund zehn Jahre lang angedauert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

1,2 Millionen Euro Spenden gesammelt

Seit Bargheers Tod 1979 kämpft die Eduard-Bargheer-Stiftung darum, dass der Künstler nicht in Vergessenheit gerät. "Das war ein schwieriger Prozess. Jetzt bewegt mich ein Gefühl der Dankbarkeit für alle Helfer", sagte Justus. 1,2 Millionen Euro Spenden sammelte die Stiftung für das neue Museum gesammelt, das im umgestalteten Gartenbauamt im Jenischpark untergebracht ist.

"Ich freue mich, dass nach langen Jahren des Bemühens endlich das Bargheer-Museum eröffnet wird", sagte Altonas Bezirksamtsleiterin Liane Melzer zu NDR 90,3. "Neben dem Barlach- und dem Jenisch-Haus ist ein weiterer attraktiver Anziehungspunkt im Jenischpark entstanden. Hier haben nun die Hamburgerinnen und Hamburger die Gelegenheit, sich an den Werken eines der berühmtesten Maler Hamburgs zu erfreuen."

Mit dem Ernst-Barlach-Haus und dem Jenisch-Haus gibt es nun drei Ausstellungshäuser in dem Park im Hamburger Elbvorort Klein-Flottbek.

Weitere Informationen Wo Familien in Hamburg viel erleben können Staunen, entdecken, mitmachen: Viele Ausstellungen, Museen und Parks locken mit Angeboten für Groß und Klein. Eine Auswahl spannender Ausflugsziele für Familien in Hamburg. mehr mit Audio Hafenmuseum: Standortentscheidung dauert noch Hamburg bekommt ein neues Museum: das Deutsche Hafenmuseum. Wo es gebaut wird, ist jedoch unklar. Und eine schnelle Entscheidung darüber wird es nicht geben, sagt Kultursenator Brosda. (16.06.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.09.2017 | 18:00 Uhr