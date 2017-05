Stand: 11.05.2017 11:36 Uhr

Staatstheater Hannover mit neuen Intendantinnen von Ulrich Kühn

Der Aufsichtsrat der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH hat am Donnerstag über die Nachfolge der Intendanten entschieden: Die Leitung der Oper übernimmt Laura Berman, die Leitung des Schauspiels Sonja Anders.

Die Dramaturgin und Kuratorin Laura Berman ist seit Sommer 2015 Operndirektorin in Basel. Sonja Anders ist Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Deutschen Theater in Berlin. Beide übernehmen die Intendanz ab der Spielzeit 2019/2020.

Die niedersächsische Kulturministerin Gabriele Heinen-Kljajić freut sich über die Entscheidung. Nach der Sitzung sagte sie: "Mit Laura Berman und Sonja Anders haben wir zwei außerordentlich innovative und hervorragend vernetzte Intendantinnen für Hannover gewinnen können".

"Ich fühle mich geehrt, das traditionsreiche Opernhaus Hannover in einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen künstlerisch gestalten und neu ausrichten zu können", sagte die US-Amerikanerin Laura Berman. Sonja Anders freut sich "auf eine Stadt, die ich als direkt, offen, unverstellt wahrnehme, auf ein Theater, das sich im Zentrum dieser Stadt bewährt hat und auf das hannoversche Publikum, das ich für sein Interesse und Engagement schätze."

Veranstaltungen Neue Formen des Theaters aus aller Welt Das Festival Theaterformen in Hannover bietet eine ganze Reihe von überraschenden Theaterabenden - unter anderem ungewöhnliche gesellschaftliche Diskurse, Slapstick oder Performance. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 12.05.2017 | 12:00 Uhr