Neue Formen des Theaters aus aller Welt von Agnes Bührig

Populistische Politik, Ausgrenzung und Diskriminierung - das sind die gesellschaftlichen Erschütterungen, die das Festival Theaterformen wie ein Seismograph verzeichnet. Das sagt zumindest seine Leiterin, Martine Dennewald, die am Dienstag das Programm des genreübergreifenden Theater-Festivals präsentierte. Ab dem 8. Juni sind 15 Produktionen aus 11 Ländern zu Gast in Hannover, um neue Formen im Theater aus der ganzen Welt zu präsentieren - begleitet von einem Festivalblog, das geflüchtete Journalisten auf mehreren Sprachen begleiten.

Eine karge Bühne, schlichte Papphäuschen vor schwarzem Hintergrund. Die Gestalten darin werden per Videokamera auf einen Bildschirm über der Bühne projiziert. Unsicherheit und Unruhe herrschen im Dorf, seit die Mutter der Chefin einer rechtsextremen Partei sich umgebracht hat. "Die belgische Regisseurin und Autorin Anne-Cécile Vandalem von der Theatergruppe Das Fräulein lässt die Tochter der Toten an den Ort des Geschehens eilen, einem Ort in Auflösung", sagt Festivalleiterin Dennewald. "Dieser Tod der Mutter zwingt die Frau zurückzukehren in ihre Heimat auf die Insel, wo dann schrittweise die illegalen Machenschaften dieser Partei aufgedeckt werden. Wo man beobachten kann, wie die Gemeinschaft auf dieser Insel zunehmend zerbröselt, familiäre Verflechtungen sich auflösen, alles unter dem Einfluss dieses Rechtsextremismus'."

Ende der Apartheid: Was ist mit der "Freiheit für alle"?

Vandalem untersucht die Fähigkeit von Menschen, autoritären Systemen zu widerstehen. Es ist nicht das einzige Stück, in dem sich aktuelle Politik spiegelt. Die mexikanisch-kolumbianische Produktion des Teatro en Código aus Mexiko läßt in einem Theaterwerk aus Videospektakel und Satire Geflüchtete und ihre Angehörigen vom Leben mit dem Verlust erzählen. Die Choreographin und Tänzerin Mamela Nyamza aus Kapstadt erforscht mit ihrem Stück "De-Apart-Hate", was 23 Jahre nach dem offiziellen Ende der Apartheid aus dem Versprechen der "Freiheit für alle" geworden ist. Und das Künstlerduo Lotte Lindner und Till Steinbrenner nähert sich in der Regie von Anna Rispoli dem Thema Gemeinschaft mit Aussagen zum Thema Liebe:

Sie: Beziehungsgespräche sollte man nur nackt führen.

Er: Nackt?

Sie: Nur nackt. Wenn ich ein echtes Beziehungsgespräch mit meinem Partner führe, dann sollten beide völlig nackt sein. Ohne Schminke, ohne Kleider, ohne alles. Gut, der Raum muss dann warm genug sein, oder man hat dann Beziehungsgespräche nur im Sommer.

Dialog aus dem Stück "Dein Wort in meinem Mund"

"Dein Wort in meinem Mund" heißt das Theaterstück, für das das Trio Gespräche mit Menschen über Liebe geführt und verschriftlicht hat. Die Zuschauer werden nun aufgefordert, sich an unbekannte Orte in Hannover zu begeben und dort eben diese Texte vorzulesen. Sie legen damit gleichsam fremde Worte und Meinungen in ihren Mund - und sollen so die Liebe neu wahrnehmen. Ein Gefühl, das an allen Ecken und Ecken fehlt, hat Lotte Lindner beobachtet. "Wir haben wirklich viele Löcher gefunden, viel Wunsch nach Nähe, auch durchaus Körperlichkeit, die nicht vorhanden ist", sagt sie. "Aber auch Liebe in Handlungen, es fehlt Liebe, wenn Entscheidungen getroffen werden."

Überraschendes von Sacha Yanow und She She Pop

Und dann sind da noch diese überraschenden Beziehungsstücke. Etwa, wenn Sacha Yanow aus New York die "Dad Band" gibt und sich vor einem Mikro produziert - mit Luftgitarre, angeklebtem Schnurrbart und einem Karohemd – eine schräge Annäherung an ihren Vater. Oder wenn die Performance-Gruppe She She Pop Menschen aus Hannover und Umgebung auf die Bühne bittet, um schonungslos miteinander über Besitz und Einkommen zu reden, was immer noch ein Tabu ist, sagt die Schauspielerin Fanni Hamburger. "Man hat selber tatsächlich ein sehr prekäres Einkommen und gegenüber sitzt jemand, der hat ein sehr großes Erbe - und man stellt fest, dass der aber die billigste Miete hat, und viel weniger spendet als man selber", sagt sie. "Das ist das Problem mit der Gerechtigkeit. Ich denke, wenn wir das einmal scannen könnten und wie in einem Spiel ein paar Sachen verrücken könnten, dann ging es sehr vielen besser."

Ungewöhnlicher gesellschaftlicher Diskurs, Slapstick oder Performance - die Theaterformen versprechen auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe von überraschenden Theaterabenden.

