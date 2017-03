Stand: 16.03.2017 10:09 Uhr

Aus den Fluten: Überreste versunkener Dörfer

Sturmfluten haben Mensch und Küstenlinie über die Jahrhunderte immer weiter zurückgedrängt. Das Museum "Leben am Meer" in Esens (Landkreis Wittmund) zeigt in der Sonderausstellung "Mobilität - Wenn das Meer steigt, muss der Mensch weichen", was die Nordsee über Jahrhunderte von Dörfern und Bewohnern einbehalten und konserviert hat.

Vom Sturm verschlungen, vom Schlick konserviert











Videos 58:27 min Ostfriesen im Harlingerland 27.02.2017 15:00 Uhr die nordstory Schwarzbunte Kühe, Windmühlen und Fischerboote prägen die Gegend um Wittmund und Esens. Die fünfte Jahreszeit beginnt, wenn die Schützencompagnie ihr Fest ausrichtet. Video (58:27 min)

Skelette, Küchenabfälle und phantastische Bauten

Eines der Exponate ist der Schädel eines acht Jahre alten Kindes. Er wurde laut Museum an der Stelle gefunden, an der im 16. Jahrhundert das Kirchdorf Otzum in den Fluten versank. Auch ein Pferdeskelett gehört zur Ausstellung: Seine Lage lässt vermuten, dass das Tier bei einer Sturmflut ertrunken ist, so Museumsleiterin Anja Kuczinski. Knochen blieben in Marsch und Watt sehr gut erhalten, da der Boden keine Säuren enthalte. Neben weiteren Überresten wie Baumaterial und Küchenabfällen ist das Modell eines sogenannten "Drifthuuses" zu sehen. Das Dach soll den Hausbewohnern bei Sturmfluten als Rettungsfloß gedient haben. "Es ist jedoch umstritten, ob es diese Methode, die angeblich nur in Ostfriesland verbreitet war, wirklich gegeben hat", sagte Kuczinski.

Ostfriesische Museen widmen sich dem Thema "unnerwegens"

Die Schau in Esens ist Teil der Gemeinschaftsausstellung "unnerwegens" des Museumsverbunds Ostfriesland. Dazu gehören insgesamt elf Ausstellungen, die sich mit dem Unterwegssein in, von und nach Ostfriesland beschäftigen. Sie erzählen von freiwilliger und erzwungener Mobilität und von den Transportmitteln der Menschen, so der Museumsverbund. Das Museum Nordseebad Norderney beleuchtet beispielsweise ab 30. April das Thema "Mit der 'Frisia' nach Norderney, das Ostfriesische Landwirtschaftsmuseum Campen im Landkreis Aurich ab Juli den Bereich "Unnerwegens ohne Treibstoff".

Dieses Thema im Programm: die nordstory | 27.02.2017 | 15:00 Uhr