Stand: 19.01.2017 19:05 Uhr

Movimentos steht im Zeichen der Freiheit

Es ist kein ganz einfaches und daher umso vielschichtigeres Thema, das sich die Movimentos Festwochen in diesem Jahr gegeben haben. Unter dem Motto "Freiheit" werden in Wolfsburg vom 21. April bis zum 21. Mai rund 50 Veranstaltungen gezeigt. Fünf internationale Tanzkompanien präsentieren sechs Deutschlandpremieren. Es wird also wieder ein hochkarätiges Programm, versprechen die Veranstalter - und das alles trotz der schwierigen Zeiten durch die VW-Diesel-Affäre, die auch an Wolfsburgs Kultur nicht halt gemacht hat. Vor einem Jahr waren 20 Prozent des ursprünglich geplanten Movimentos-Budgets eingespart worden. Weitere Kürzungen soll es in diesem Jahr zwar nicht geben, dafür werden aber die Eintrittspreise erhöht.

"Moderate" Preiserhöhung von 10 Prozent

Movimentos habe seinen Preis und die Qualität rechtfertige die Preiserhöhung, sagte Movimentos-Geschäftsführer Otto Wachs. "Wir haben die Preise auf das marktübliche Niveau angehoben." Es handele sich um eine moderate Erhöhung von ungefähr 10 Prozent. Karten für Tanzveranstaltungen kosten jetzt zwischen 22 und 53 Euro. Dafür können die Zuschauer an einem Abend auch bis zu vier verschiedene Choreografien sehen, erklärt der künstlerische Leiter Bernd Kaufmann.

Klaus Maria Brandauer im Kraftwerk

Wachs nannte die 15. Ausgabe von Movimentos ein kleines Jubiläum. "Die Festwochen haben sich zu einem Höhepunkt und kulturellen Anker für die Menschen in der Region entwickelt." Die Autostadt ist Auslieferungszentrum für Neuwagen von VW und zugleich Museum und Kulturzentrum. 2016 zählte sie 2,2 Millionen Besucher.

Lesungen, Jazz-Konzerte und Tanz

Der zeitgenössische Tanz ist das Herzstück des Festivals. Auf dem Programm stehen aber auch zahlreiche Lesungen und Jazz-Konzerte. So ist im Kraftwerk in diesem Jahr Schauspieler Klaus Maria Brandauer mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg zu Gast. Tänzerisch hat das Festival in diesem Jahr ebenso viel zu bieten: Die Choreografen Sharon Eyal, Noa Wertheim, Sidi Larbi Cherkaoui, Marco Goecke und Angelin Preljocaj präsentieren ihre aktuellen Produktionen. Der spanische Flamenco-Star Israel Galván zeigt sein neues Werk "La Fiesta" als Deutschlandpremiere.

