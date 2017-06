Stand: 26.06.2017 19:18 Uhr

Mit Michel Abdollahi die Welt retten von Stefan Mühlenhoff

Wenn es so einfach wäre: Einfach mal die Welt retten! Doch irgendwas ist ja immer: Unser massiver Fleischkonsum ist nicht gut für die Welt - doch deshalb kein Fleisch mehr essen und Vegetarier werden? Nein, danke. Langstreckenflüge - alles andere als gut für unser Klima. Doch deshalb nicht den Urlaub in Asien verleben? Ebenfalls: nein, danke. Und immer nur Klamotten kaufen, die garantiert Fairtrade sind? Ach, irgendwie zu kompliziert. Was hilft? Erst einmal beichten.

Mit Michel Abdollahi die Welt retten Kulturjournal - 26.06.2017 22:45 Uhr Autor/in: Stefan Mühlenhoff Fleisch essen, Langstreckenflüge, billige Klamotten - alles nicht gut. Welchen schlechten Sachen wollen Sie in Zukunft abschwören? Bei Michel Abdollahi können Sie Ihre Beichte ablegen.







4,64 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bei unserem Reporter Michel Abdollahi können die Menschen die "Welt-Beichte" ablegen nach dem Motto: Was war leider geil - aber schlecht für die Welt? Und welchen schlechten Sachen wollen Sie in Zukunft abschwören? Denn das ist das Thema der NDR Debatte: "Jammer nicht, tu was! Warum nicht einfach mal die Welt retten?"

Wer ist Michel Abdollahi? Das Leben ist voller Rätsel - da muss mal einer nachfragen. Michel Abdollahi ist unser Reporter für kulturelle Kuriositäten. Egal ob Esoterikmesse, Fashion-Event oder Kunstmarkt, egal ob der Dalai Lama verehrt oder der Islam gefürchtet wird: Michel erforscht und hinterfragt mit seinen Aktionen Trends, Zeitgeist und Kulturzirkus. Geboren in Teheran, seit 1986 in Hamburg, studierter Jurist und Islamwissenschaftler, Poetry-Slam-Moderator, Conferencier, Maler, kreativer Kulturveranstalter und Verehrer der klassischen persischen Lyrik: Wer könnte besser geeignet sein für die Abgründe des Alltags als Michel Abdollahi?

NDR Debatte NDR Debatte: Jammer nicht, tu was! Warum fällt es uns oft so schwer, uns zu engagieren? Das wollen wir in dieser Woche mit Ihnen diskutieren: Was tun Sie, um die Welt zu retten? Das ist das Thema der NDR Debatte. mehr

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 26.06.2017 | 22:45 Uhr