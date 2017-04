Stand: 01.04.2017 00:01 Uhr

Michel Abdollahi erhält Gustaf-Gründgens-Preis

Er ist wortgewandt, frech, direkt und dabei immer freundlich. Bekannt wurde er durch die Poetry Slam-Szene, die er in Hamburg präsentiert. Für Aufsehen sorgte er als Reporter in der Hamburger Innenstadt, wo er sich von Passanten über den Islam ausfragen ließ. Michel Abdollahi ist da, wo sich die aktuellen Debatten abspielen und mischt mit. Sein neustes Format: eine Talk-Show im U-Boot.

Performance-Künstler Michel Abdollahi Bettina und Bommes - 10.02.2017 22:00 Uhr Mit seinen Reportereinsätzen sorgt Michel Abdollahi immer für Aufsehen. Für seine Reportage "Im Nazidorf" wurde er 2016 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.







3,91 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bevor Michel Abdollahi fürs Fernsehen entdeckt wurde, hat er die Slam-Poetry Reihe "Kampf der Künste" zusammen mit einem Kollegen in Hamburg gegründet und bundesweit bekannt gemacht. Er ist in vielen Bereichen talentiert: ob als Literat, Moderator, Entertainer, Maler, Journalist oder Conférencier.

Michel Abdollahi ist Hamburger mit iranischen Wurzeln. Er studierte Rechts- sowie Islamwissenschaften und Iranistik. Nachdem er mehreren Jahren im Senat gearbeitet hat und die Politik des damaligen Ersten Bürgermeisters Ole von Beust nah miterleben durfte, entschied er sich seiner Leidenschaft zu folgen: "Irgendwann dachte ich mir, 'Nee, Bühne ist doch viel schöner und Applaus viel cooler. Da habe ich beschlossen in die Richtung zu gehen. Vom Poetry Slam, von der Bühne, wo ich sehr viel Politik machen und sehr viel Aktuelles besprechen konnte mit den Menschen, bin ich irgendwann ins Fernsehen geraten'."

Seine Kunst spricht Generationen an

Für die Reportage in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern erhielt Michel Abdollahi den Deutschen Fernsehpreis 2016. Das Besondere an diesem Dorf ist, dass die meisten Einwohner der rechtsextremen Szene angehören. Michel Abdollahi wohnte vier Wochen mitten unter ihnen.

Am 2. April 2017 wird ihm nun der mit 15.000 Euro dotierte Gustaf-Gründgens-Preis im Ernst Deutsch Theater verliehen. "Weil er mit seinen Poetry-Slams generationenübergreifend Menschen für eine darstellende Kunstform erreicht", so die Jury. Diese Auszeichnung ehrt Persönlichkeiten, die einen bedeutenden Beitrag zur Darstellenden Kunst in Hamburg geleistet haben, etwa John Neumeier (2012) und Joop van den Ende (2015).

Abendjournal Spezial: Michel Abdollahi NDR 90,3 - Abendjournal Spezial - 30.03.2017 20:05 Uhr Autor/in: Cekirge, Emine Michel Abdollahi ließ sich in der Innenstadt von Passanten über den Islam ausfragen und lebte eine Weile in Jamel, bekannt als das "Nazidorf". Nun bekommt er den Gustaf-Gründgens-Preis.







4,2 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Porträt Gustaf Gründgens - der leibhaftige Mephisto Politisch war er umstritten, als Schauspieler, Regisseur und Intendant legendär. Auf Hamburgs Bühnen begann und endete die Karriere von Gustaf Gründgens - dem leibhaftigen Mephisto. mehr Abdollahi: Mit leisen Tönen gegen Rassismus Michel Abdollahi ist Moderator, Künstler, Kulturvermittler. Er wurde im Iran geboren, kam als Kleinkind nach Hamburg. Hier ist er Gastgeber beim "Kampf der Künste" und NDR Sonderreporter. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal Spezial | 30.03.2017 | 19:00 Uhr