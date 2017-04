Stand: 28.04.2017 14:30 Uhr

Mecklenburgisches Staatstheater plant 37 Premieren von Axel Seitz

Die neue Spielzeit am Mecklenburgischen Staatstheater beginnt Schauspieldirektor Martin Nimz gleich mit einer Uraufführung: Er inszeniert "Vor dem Fest" nach dem Roman von Saša Stanišić über die Nacht vor einer Feier in der ostdeutschen Provinz. Und noch eine weitere Uraufführung ist für den kommenden Herbst geplant - Patrick Wengenroth hat eine Bühnenfassung nach zwei Büchern von Christa Wolf erarbeitet: "Nachdenken über Christa T." sowie "Störfall".

23 aktuelle Produktionen werden übernommen

Das sind nur zwei von insgesamt 37 Premieren, mit denen das Mecklenburgische Staatstheater in der kommenden Spielzeit aufwartet. Im Jahr zwei der Intendanz von Lars Tietje will die künstlerische Leitung natürlich an die gelungene Premierensaison anknüpfen. Dass diese erfolgreich war, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass auch 23 aktuelle Produktionen, darunter die Ballettinszenierung "Ravel" sowie das Musical "My Fair Lady", mit in die neue Spielzeit übernommen werden.

"Endstation Sehnsucht" im Schauspiel-, "Othello" im Opernprogramm

Weitere Informationen Geschichten aus der Uckermark Saša Stanišić zeigt das Leben in all seinen Möglichkeiten, in seinem Glück, seinem Scheitern. Sein Roman "Vor dem Fest" ist eine Hommage an das Erzählen und die Erinnerung. mehr

Das Schauspiel des Mecklenburgischen Staatstheaters wird zudem unter anderem so bekannte Stücke wie "Die Nibelungen", "Endstation Sehnsucht" sowie "Sein oder Nichtsein" auf die Bühne bringen.

Verdis Oper "Othello" bildet den Auftakt des Musiktheaters unter der Leitung von Operndirektor Toni Burkhardt, es folgen dann Humperdincks "Hänsel und Gretel" und das Musical "Jekyll und Hyde". Ballettdirektorin Jutta Ebnother plant die Uraufführung "Who Shot The Sheriff" sowie "Die Schöpfung" nach Joseph Haydn.

Junges Staatstheater Parchim bietet elf Premieren

Allein elf Premieren hat sich das junge Staatstheater Parchim unter der Leitung von Intendant Thomas Ott-Albrecht vorgenommen, darunter die Deutsche Erstaufführung "Der Familienrat oder Mama muss weg". Bei den stets beliebten Advents- und Weihnachtsproduktionen präsentiert das Parchimer Theater "Die Prinzessin auf der Erbse" und das Große Haus in Schwerin "Ronja Räubertochter". Die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne ist in der kommenden Spielzeit mit sechs Premieren vertreten, dazu gehört auch "Harald un Maud" up platt.

"Tosca" und "Dracula" bei den Schlossfestspielen

Neben sieben Sinfonie- und weiteren Sonderkonzerten mit der Mecklenburgischen Staatskapelle ist Generalmusikdirektor Daniel Huppert auch für die musikalische Leitung der Schlossfestspiele 2018 verantwortlich - dann inszeniert Toni Burkhardt Puccinis Oper "Tosca" auf dem Schweriner Alten Garten und nach 18 Jahren Pause wird auch wieder der Innenhof des Schlosses bespielt - mit dem Schauspiel "Dracula".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.04.2017 | 15:00 Uhr