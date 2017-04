Stand: 10.04.2017 13:14 Uhr

Margot Käßmann über 500 Jahre Reformation von Claus Röck

Die Reformation verändert die Gesellschaft in vielen Bereichen: Individuelles Denken und Handeln kommen in Mode. Martin Luther geht es vor allem um Gerechtigkeit bei der Verteilung von Gütern und Chancen. Bildung wird Allgemeingut, die Reform des Gemeinde- und Schulwesens, die Neuordnung der Armenversorgung führen zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Aber die Reformation verändert auch entscheidend das Privatleben und die Rolle der Frau: Kinder sind nicht mehr alleiniger Zweck der Ehe, Sexualität ist keine Sünde und die Ehe kein heiliges Sakrament mehr. Gleichzeitig entwickelt sich die Familie zur Keimzelle der christlichen Gemeinde.

Wo zeigt sich das Erbe der Reformation heute noch in unserer Gesellschaft? Claus Röck hat mit der evangelischen Theologin und Reformationsbotschafterin Margot Käßmann gesprochen.

Welcher Gedanke der Reformation prägt uns bis heute am meisten?

Margot Käßmann: Am meisten prägt unsere Gesellschaft wahrscheinlich schon dieser reformatorische Gedanke: In Fragen von Glauben und Gewissen ist jeder Mensch frei. Also niemand kann mich zwingen in meinen Glaubens- und Gewissenfragen.

Martin Luther und seine Mitstreiter haben in ihrer Zeit viel in der Gesellschaft bewegt. War Luther auch ein Vorkämpfer für die Emanzipation der Frauen?

Käßmann: Ich sehe Luther schon als jemanden, der - trotz einiger Bemerkungen über Frauen, die wir heute kritisch sehen - Frauen eine Möglichkeit eröffnet hat. Zum einen, weil er gesagt hat: "Jeder getaufte Mensch ist Priester, Bischof, Papst". So hat Luther theologisch, die Vorarbeit zur Zulassung von Frauen zum Pfarr- und Bischofsamt geleistet, indem er eben gesagt hat: "Nicht nur wenn du im Zölibat, im Kloster Keuschheit lebst, bist du ein guter Mensch vor Gott, sondern auch mit Sexualität, Familie, Kindern, Gebären kannst du ein gutes, gerechtfertigtes Leben vor Gott führen". Deshalb hat er auch die Heirat von ehemaligen Mönchen und Nonnen propagiert, weil er gesagt hat: "Du musst nicht zölibatär leben, um vor Gott ein sündenfreier Mensch zu sein."

Welche Rolle spielt für Luther die Sexualität?

Käßmann: Luther sieht Sexualität durchaus sinnesfreudig. Der Mann hat erst mit 41 Jahren geheiratet, bis dahin hat er zölibatär als Mönch gelebt. Das war sicher auch eine Umstellung. Aber das, was er dazu sagt und schreibt, zeigt schon, dass Lust erlaubt ist und Sexualität eine gute Gabe Gottes ist, auch wenn sie nicht aufs Kinderzeugen ausgerichtet ist. Gleichzeitig wissen wir, dass Luther auch leidenschaftlich Vater war. Er ist spät Vater geworden, aber er hat seine Kinder tief geliebt. Als seine kleine Tochter stirbt, schreibt er einen herzzerreißenden Brief. Er weint sehr um dieses Kind weint, auch wenn er an die Auferstehung von den Toten glaubt.

Martin Luther gilt als Erfinder des evangelischen Pfarrhauses. Hat er damit auch ein neues Leitbild für die ideale christliche Familie geschaffen?

Käßmann: Das evangelische Pfarrhaus ist eine großartige Erfindung Martin Luthers und natürlich auch der anderen Reformatoren. Aber ich würde es nicht gerne überhöhen. Es gibt ja diesen schönen Spruch: "Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, gedeihen selten oder nie. Wenn sie aber wohl geraten, spricht die Welt von ihren Taten." Das finde ich ganz gut, denn es sind eigentlich normale Familien, aber sie waren natürlich doch immer unter einer gewissen Beobachtung. Der Pfarrer galt als etwas Besonderes im Dorf, in der Stadt. Da war die Erwartung, dass die Pfarrerskinder auch besonders geraten sind. So wie ich die Kirchengeschichte kenne, war das aber gar nicht von Anfang an der Hort der Bildung. Die ersten Pfarrhäuser waren offensichtlich auch von Armut geprägt. Viele Pfarrer waren nicht so gebildet, wie wir uns das vorstellen. Das hat sich mit der Zeit ergeben, weil natürlich das Lesen im Pfarrhaus hochgehalten wurde und das Musizieren. Aus dieser Konstellation sind viele große Schriftsteller, Philosophen, Musiker hervorgegangen.

Wie wichtig war den Reformatoren die Unterstützung der Armen und Bedürftigen?

Käßmann: Die Unterstützung der Schwachen ist ganz zentral für die Reformation. Das ist eine Solidarleistung, die der Mensch von sich aus will.

Gibt es eine typisch protestantische Tradition des Sozialwesens?

Käßmann: Johann Hinrich Wichern mit seiner Rede beim Kirchentag 1848 hat sicher eine Tradition der Diakonie ins Leben gerufen, die ganz klar macht: Armut ist nicht tragbar, weil sie eine Schande für uns alle ist. Es geht nicht darum, dass der Arme selbst verantwortlich ist, sondern es ist eine Schande in diesem Land, dass Menschen so arm sind. Wichern hat mit dem "Rauhen Haus" in Hamburg eine wunderbare Tradition geschaffen, die bis heute unsere Gemeinden prägt. Diakonie ist ein Lebenszeichen evangelischer Kirche.

