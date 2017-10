Stand: 27.10.2017 15:55 Uhr

Luther und der Schwan in einer Hamburger Kirche von Daniel Kaiser

95 Thesen irgendwo in Mitteldeutschland - ein paar Jahre später ist Hamburg eine andere Stadt. Martin Luthers Reformation vor 500 Jahren hat alles umgekrempelt. Der 31. Oktober 1517 hat die Welt verändert. Wo man heute in Hamburg Spuren der Reformation findet, damit befasst sich eine Serie des "Abendjournal Spezial" - etwa in der Hauptkirche St. Petri.

In der Hauptkirche St. Petri an der Mönckebergstraße gibt es ein altes Ölgemälde. Da steht ein Schwan neben Martin Luther - groß und weiß. Es ist ein ganz besonderes Bild der Reformation. Das Ölgemälde stammt von 1603 und zeigt Martin Luther als stolzen Reformator.

Es ist ein programmatisches Bild: Luther hat eine aufgeschlagene Bibel in der Hand. Er zeigt sie uns und man kann einen weltbekannten Bibelvers auf Deutsch lesen - eine Kernstelle des Neuen Testaments. Johannes Kapitel 3 Vers. 16.: "Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat."

Spuren der Reformation in Hamburg NDR 90,3 - Abendjournal Spezial - 26.10.2017 20:00 Uhr Autor/in: Daniel Kaiser Vor 500 Jahren hat Martin Luther mit seinen 95 Thesen alles verändert, auch Hamburg. Bis heute findet man Spuren dieser Zeit: in der Hauptkirche St. Petri, am Johanneum und in Moorfleet.







4 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Luther auf dem Gemälde zeigt auf die Stelle. Lest es! Ich habe es für euch übersetzt. Oben rechts in der Ecke steht noch eine heftige Attacke gegen den Papst - auf Latein. Damit der es auch wirklich versteht. "Lebend war ich deine Pest, sterbend werde ich dein Tod sein, Papst." Doch dann plötzlich entdeckt man rechts neben Luther ein Tier. Es ist ein Schwan. Das ist kein Irrläufer von der Alster nebenan, sondern dieser Schwan hat eine Botschaft. 100 Jahre vor Luther hat es einen anderen Reformator gegeben.

Jan Hus aus Böhmen, erklärt der Hamburger Reformations-Experte Ferdinand Ahuis. "Hus ist auf dem Konzil zu Konstanz verbrannt worden, obwohl ihm freies Geleit zugesichert worden war. Als Hus auf dem Scheiterhaufen stand, soll er gesagt haben: 'Heute bratet ihr eine Gans, aber nach mir wird ein Schwan erstehen.' Warum Gans? Hussa heisst auf Tschechisch 'Gans'. Den Spruch kannte Luther und hat ihn auf sich selbst bezogen."

Porträt mit Video Johannes Bugenhagen - Reformator des Nordens Er war Mitverfasser der ersten niederdeutschen Bibel, ein geschickter Verhandler und enger Freund Martin Luthers, dessen Reformation er in den Norden brachte. mehr

Schwan - ein Symbol für den unbezwingbaren Luther.

Luther war ja in einer ähnlichen Situation - auf dem Reichstag zu Worms sollte widderrufen, alles zurücknehmen. Er soll geantwortet haben: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Er überlebte diesen Showdown. Wurde von Freunden entführt und tauchte auf der Wartburg unter - als Junker Jörg. Aber er hatte überlebt. Die katholische Kirche konnte ihm nichts anhaben. "Daran erinnert auch noch Johannes Bugenhagen in seiner Beerdigungspredigt für Luther 1546. Da hat er die ganze Geschichte so richtig an die Öffentlichkeit gebracht", erzählt Ahuis.

Der Schwan ist das Symbol für den unbezwingbaren Luther. Man findet ihn auf vielen Porträts. In Hamburg eben in der Hauptkirche St. Petri aber zum Beispiel auch in der St. Severini-Kirche zu Kirchwerder.

Serie mit Video Der Geist der Reformation an einer Hamburger Schule Wo findet man in Hamburg Spuren der Reformation? Etwa in der von Johannes Bugenhagen gegründeten Johanneum-Schule. Einst stand sie am heutigen Rathaus, heute in Winterhude. mehr mit Audio Die Geschichte der Lutherstatue in Moorfleet Wo man in Hamburg Spuren der Reformation findet, damit befasst sich eine Serie des "Abendjournal Spezial". Etwa mit der Luther-Statue in Moorfleet: Diese ist dort eine Art Promi. mehr

Spuren der Reformation in Hamburg NDR 90,3 - Abendjournal Spezial - 26.10.2017 20:00 Uhr Autor/in: Daniel Kaiser Vor 500 Jahren hat Martin Luther mit seinen 95 Thesen alles verändert, auch Hamburg. Bis heute findet man Spuren dieser Zeit: in der Hauptkirche St. Petri, am Johanneum und in Moorfleet.







4 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal Spezial | 26.10.2017 | 19:00 Uhr