Lessingtage von Norbert Lammert eröffnet

In einer Feierstunde sind am Sonntagvormittag im Hamburger Thalia Theater die Lessingtage 2017 eröffnet worden. Sie stehen in diesem Jahr im Zeichen des 500-jährigen Jubiläums der Reformation. Festredner der Veranstaltung war der Bundestagspräsident Nobert Lammert. In seiner Rede setzte sich der CDU-Politiker mit dem Verhältnis von Religion, Politik und Gewalt im Lauf der Geschichte auseinander.

Lammert: Luther kein Verfechter von Meinungsfreiheit

Der Reformator Martin Luther sei kein Verfechter von modernen Grundrechten und Meinungsfreiheit gewesen, erklärte Lammert. Mit seinen Attacken gegen Juden, Türken, Bauern und Baptisten wäre er kein Anwärter für den "Friedenspreis des Deutschen Buchhandels" gewesen. Der Begriff der Toleranz in der deutschen Sprache sei dennoch Luther zu verdanken. Und "Toleranz ist der große Bruder der Freiheit", sagte Lammert.

Das deutsches Wertesystem entwickle sich, so Lammert

Von Zuwanderern erwarte er, sich an die Verfassung und die Gesetze in Deutschland anzupassen - doch auch, manches gegebenenfalls mit zu verändern, so der Bundestagspräsident. Das deutsche Wertesystem sei nicht ein für alle Mal fixiert, sondern entwickle sich, etwa in Hinblick auf Familie und Sexualität, in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs weiter. "Und an dem mitzuwirken, sind alle eingeladen, die hier leben - solange sie sich dabei an die geltenden Regeln halten", erklärte Lammert.

Viele Gastproduktionen im Thalia Theater

Auch in diesem Jahre sind zu den Hamburger Lessingtagen wieder zahlreiche Produktionen im Thalia Theater zu Gast. Erstmals werden wegen des Themas Reformation im Rahmen des Festivals nur deutschsprachige Produktionen gezeigt. Darunter unter anderem das Projekt "Die zehn Gebote" vom Deutschen Theater Berlin in der Inszenierung von Jette Steckel, außerdem ein Gastspiel der Schaubühne Berlin. Michael Thalheimers "Wallenstein" von Friedrich Schiller wird am 1. Februar zu sehen sein. Am Tag darauf findet die "Lange Nacht der Weltreligionen" statt, diesmal unter dem Titel "Reformation und Rebellion".

