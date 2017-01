Stand: 19.01.2017 11:24 Uhr

KunstFestSpiele Herrenhausen: Vorverkauf gestartet

Vom 5. bis zum 21. Mai finden in Hannover zum achten Mal die KunstFestSpiele Herrenhausen statt - ein internationales Festival mit Konzerten, Musiktheater, Performances, Installationen und Filmkonzerten. Dabei werden neben lokalen Größen auch internationale Künstler und Ensembles in Herrenhausen gastieren. Am Donnerstag stellte Intendant Ingo Metzmacher das diesjährige Programm vor, gleichzeitig hat auch der Vorverkauf für die rund 50 Veranstaltungen begonnen. In seinem zweiten Jahr als Intendant setzt Metzmacher die Neupositionierung und Öffnung des Festivals fort: "Wir erschließen mit den KunstFestSpielen neue Räume - rein geografisch aber vor allem auch in unseren Vorstellungs- und Erfahrungswelten", so Metzmacher.

Neue Aufführungsorte in der Stadt

Im Mittelpunkt der KunstFestSpiele Herrenhausen stehen die eindrucksvollen Räume in Herrenhausen - die Galerie und die Orangerie, der barocke Große Garten und das frisch renovierte Arne-Jacobsen-Foyer. Im Spiegelzelt, dem Festival-Zentrum der KunstFestSpiele, wird es nach 2016 erneut ein Aufeinandertreffen von Clubprogramm mit Kunst und Kulinarik geben. Neue Aufführungsorte in der Stadt erweitern das Spektrum. Dazu gehören der im englischen Stil angelegte öffentliche Georgengarten, das Transporterwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge, das Capitol und das Kulturzentrum Pavillon.

Hip Hop trifft Klassik

Vor den KunstFestSpielen findet bereits ab dem 1. Mai ein dreitägiger Prolog statt, der im frei zugänglichen Georgengarten beginnt. Das Publikum kann dem spanischen Choreografen Jordi Galí bei einer Performance zuschauen, in der innerhalb von drei Stunden eine rund zwölf Meter hohe, begehbare Skulptur errichtet wird. Das Eröffnungskonzert wird mit Mark-Anthony Turnages Komposition "Blood on the Floor" erstmals im Kulturzentrum Pavillon stattfinden. Als weiterer Höhepunkt ist ein grenzüberschreitendes Konzert im Capitol am Schwarzen Bär geplant. Unter der musikalischen Leitung von André de Ridder treffen dabei Hip-Hop-Künstler wie Käptn Peng auf neueste klassische Musik mit traditionellen Instrumenten. Für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren werden in der Akademie der Spiele von Künstlern geleitete Workshops angeboten, die in direktem Bezug zu den Veranstaltungen des Festivals stehen.

Eine Gleisfeldhalle als Konzertsaal

Höhepunkt des diesjährigen Festivals soll am 21. Mai das bereits im November angekündigte "Konzert im Werk" sein, das in der 3.900 qm großen Gleisfeldhalle des hannoverschen Transporterwerks von Volkswagen Nutzfahrzeuge stattfindet. Ingo Metzmacher und das Ensemble Modern Orchestra bringen dabei "Surrogate Cities" von Heiner Goebbels zur Aufführung. Das Grammy-nominierte, siebenteilige Orchesterwerk wurde 1994 uraufgeführt und kommt zum ersten Mal nach Hannover. Die Gleisfeldhalle, wo noch bis Freitagnachmittag Güterzüge, Lkw und Gabelstapler Material für die Produktion anliefern, wird dabei für die Dauer eines Wochenendes in einen Konzertsaal mit mehr als 1.400 Sitzplätzen verwandelt.

