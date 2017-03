Stand: 27.03.2017 14:30 Uhr

Kleists "zerbrochner Krug" als gallige Tragödie von Catarina Felixmüller

"Der zerbrochne Krug" gehört zu den meistgespielten Theaterstücken. Heinrich von Kleist hat mit dem Dorfrichter Adam eine Paraderolle geschaffen. Meist als Komödie gespielt, hat sich Regisseur Michael Thalheimer im Deutschen Schauspielhaus aber anders entschieden - seine bitterböse Fassung erzählt von der Machtlosigkeit der kleinen Leute - auch vor dem Gesetz.

Zu lachen gibt es an diesem Abend wenig. Schon die karge Bühne von Olaf Altmann zeigt, wo unten und wo oben ist. Auf allen Vieren, nackt und zerschunden erklimmt der Dorfrichter seinen höher liegenden Machtbereich, wie ein geschlagenes Kind verkriecht er sich in seinem Sessel. Nur gebückt vermag sich darunter Frau Marte dem Richterstuhl zu nähern, unterm Arm der zerbrochene Krug. Nicht einer kann hier aufrecht stehen.

"Also ich wusste nicht, ist es ein Lustspiel, oder letztendlich doch ein Trauerspiel, also ich überlege noch, wie ich da jetzt mit fertig werde, es hat mich schon mitgenommen", meint ein Zuschauer nachdenklich.

Gedemütigte Kreaturen - überall

So sieht sie hier also aus, die Gerechtigkeit. Der Gerichtsrat Walter quittiert gleichgültig diesen erbarmungswürdigen Anblick, ohne mit der Wimper zu zucken. Verhandelt wird hier nicht wer Schuld hat am zerbrochenen Krug, sondern die Bewahrung der Macht. Um jeden Preis versucht der Dorfrichter seine Haut zu retten. Das ist hier nicht komisch, sondern von verzweifelter Aggressivität.

"Wer also wars, der Leprecht oder Ruprecht, ihr greift mit eurem Urteil ein, mir wärs recht, wenns alle beide gewesen wären" - Carlo Ljubek spielt den Dorfrichter, seine Nacktheit ist nie offensiv, sondern zeigt eine geschlagene, miese Kreatur, die irritiert.

Ein Theaterbesucher findet das "ein bisschen befremdlich, wenn ein Darsteller da die ganze Zeit nackt herum läuft. Der Richter Adam wurde ja hervorgehoben als der arme Sünder in nackter Gestalt, das fand ich sehr spannend und das hat mich jetzt so etwas verwirrt. Das wir mich noch beschäftigen!"

Kleist lohnt sich - auch heute noch

Markus John als Gerichtsrat Walter im honecker-beigen Anzug entpuppt sich als ebenso mieser Charakter. Während die junge Frau, das Evchen, versucht, ihre Ehre zu retten, indem sie zunächst schweigt, über das, was wirklich nachts in ihrer Kammer geschehen ist, sieht er in ihr nur Verfügungsmasse, der es sich zu bedienen gilt. Keine Hoffnung, nirgends.

Regisseur Michael Thalheimer zeigt ein deprimierendes Bild. Die junge Frau missbraucht, weil sie ihren Geliebten vor dem Militär retten will, der Richter ein Opfer seiner Doppelmoral und Gier, der Gerichtsrat ein menschenverachtender Zyniker.

Ein Besucher dazu: "Letztlich zeigt ja das Stück, das jeder den Stein des Anstoßes in sich hat, ich fand es sehr eindringlich." Das liegt auch daran, dass dieses Trauerspiel glänzend besetzt ist. Eine kleine Entdeckung ist Paul Behren in der Rolle des Ruprecht, auch er von verzweifelter Wut, Anja Laïs spielt ihre Frau Marte mit überraschender Härte. Viel Applaus gab es nach knapp zwei Stunden und die Erkenntnis, dass es lohnt, Heinrich von Kleist vielleicht noch einmal ganz anders zu lesen.

von Heinrich von Kleist

Regie: Michael Thalheimer



Es spielen: Paul Behren, Ute Hannig, Josefine Israel, Markus John, Anja Laïs, Carlo Ljubek, Christoph Luser, Aljoscha Stadelmann

