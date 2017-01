Stand: 31.01.2017 18:23 Uhr

Karin Beier verlängert am Schauspielhaus

Karin Beiers Vertrag als Intendantin am Deutschen Schauspielhaus wird um weitere drei Jahre bis 2021 verlängert. Das hat der Aufsichtsrat des Theaters am Dienstag einstimmig beschlossen. "Diese Vertragsverlängerung gibt uns am Deutschen Schauspielhaus neuen Rückenwind", freute sich die 51-Jährige.

Durch die Vertragsverlängerung fühlt sich Karin Beier bestärkt, die von ihr eingeschlagene Richtung fortzusetzen. Sie freut sich, dass das Programm trotz kontroverser Themen so viele Hamburger erreicht und bewegt habe. Die Gesellschaft brauche einen Ort für unbequeme Fragen - und diese Fragen möchte sie in "Deutschlands schönstem Theater" weiter mit dem Publikum diskutieren. Karin Beier kam vom Schauspiel Köln und ist seit 2013 Intendantin in Hamburg. Seitdem hat sie das zuvor marode Haus wieder auf Erfolgskurs gebracht. Zuletzt stiegen die Zuschauerzahlen kontinuierlich, dank des hervorragenden Ensembles und zum Teil Aufsehen erregender Inszenierungen.

"Hier kann man lachen und leiden"

Im vergangenen Jahr war das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg mit gleich zwei Produktionen auf dem Berliner Theatertreffen vertreten, der Leistungsschau deutschsprachiger Bühnen. Der designierte Kultursenator Carsten Brosda spricht vom Schauspielhaus als "lebendigen Ort des gesellschaftlichen Diskurses. Hier kann man lachen und leiden, durchblicken und durchdrehen und immer wieder erkennen, was wirklich wichtig" sei.

Der Aufsichtsrat des Deutschen Schauspielhauses stimmte in seiner Sitzung auch der Vertragsverlängerung des Kaufmännischen Geschäftsführer Peter F. Raddatz um drei Jahre zu.

