Wenn die Familie zerbricht

Vor einem Jahr fand im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg die deutsche Erstaufführung von "Geächtet" statt - dem im Stile einer Boulevardkomödie erzählten Drama von Ayad Akhtar, einem US-amerikanischen Erfolgsautor mit pakistanischen Wurzeln. Darin geht es - kurz gesagt - um den "Clash der Konfessionen", um Christen, Muslime, Juden im heutigen Amerika. Nun kommt es zur deutschsprachigen Erstaufführung von Akhtars neuem Stück in Hamburg: "The Who and the What", inszeniert von Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier.

NDR Kultur: Frau Beier, "The Who and the What" - das ist zunächst einmal erklärungsbedürftig. Worum geht es?

Karin Beier: Es geht um den Konflikt zwischen einer modernen westlichen und einer muslimisch traditionellen Lebensweise. "The Who and the What" ist eigentlich ein Interview, das (Jacques) Derrida mal gegeben hat, wo es um das "Wer" oder das "Was" eines Menschen geht, wie man einen Menschen betrachtet. Ist es das "Was", was wir über einen Menschen wissen, der Beruf, oder ist es das Wesen an sich? Das ist das Thema eines Buches, was eine Figur in diesem Stück schreibt: Es handelt sich um die Tocher eines pakistanischen Einwanderers: Die Mutter lebt nicht mehr. Sie ist in Amerika geboren, also westlich erzogen worden. Letztendlich schreibt sie ein Buch über das Wer und das Was von Mohammed und vertritt dabei Ansichten, die nicht den traditionellen Ansichten entsprechen. Darüber entzündet sich ein großer Konflikt innerhalb der Familie.

Da scheinen die Sympathien relativ schnell verteilt: die junge Muslima, die weltoffen, selbstbewusst und selbständig ist - auf der anderen Seite der konservativ verknöcherte Vater. Ist es so schematisch?

Beier: Wenn es so wäre, würden wir es nicht machen, dann würde uns das nicht interessieren. Gerade das ist eine der ganz großen Qualitäten von Ayad Akhtar, dass er es schafft, die Figuren so zu zeichnen, dass es einem sehr schwer fällt, den Stab über eine Figur zu brechen. Der Vater vertritt Ansichten, die nicht unseren Ansichten entsprechen. Er versucht seine Tochter zu verkuppeln; er möchte unbedingt, dass ihr Mann ein Muslim ist. Dazu geht er in ein Internetforum und gibt sich als seine Tochter aus, um einen passenden Liebhaber für seine Tochter zu finden. Das ist aber auch mit sehr großem Humor geschrieben und im Großen und Ganzen ist dieser Vater sehr liebevoll gezeichnet, man leidet mit dieser Familie sehr mit. Es ist ganz klar, dass dieser Vater sein ganzes Leben seiner Familie gewidmet hat, dass er nichts anderes will, als seine Töchter glücklich zu sehen, seiner eigenen Erziehung im Wege steht und dadurch Ansichten vertritt, die seine Tochter nicht leben kann. Nichtsdestotrotz ist diese Figur sehr warm; man mag diesen Vater. Und das finde ich ganz wunderbar, weil wir als westliche Zuschauer nicht in die Situation kommen, mit so einer Distanz auf eine Geschichte zu blicken, wo wir sagen: Das ist nicht unsere Geschichte, das sind die anderen. Das findet überhaupt nicht statt, weil der Konflikt innerhalb der Familie ein unglaublich emotionaler und nachvollziehbarer Vater-Tochter-Konflikt ist.

Das klingt nach einem sehr starken, von Ideen beflügelten Text. Wo ist das für Sie als interpretierende, als inszenierende Regisseurin überhaupt noch Raum?

Beier: Natürlich ist es so, dass wir die Figuren zeichnen - das ist klar. Ich gebe ein bisschen den Unterschied zwischen Spielleitung und Regie. Wenn ich einen Shakespeare inszeniere, ist der Anspruch an mich als Regisseurin, einen Kosmos, eine Welt zu erfinden, sehr viel größer, als wenn ich ein "Well-made-play" mache. Das, was die Amerikaner und die Engländer sehr gut können, ist diese Balance zwischen Komik und großer Emotion. Da folge ich auf eine gewisse Art auch dem Text. Ich halte es auch für keine besonders gute Idee, solche Texte durch eine sehr laute Regie zu überlagern. Ich betrachte mich mehr als Spielleiter. Das heißt, dass wir uns den Text und die Figuren sehr genau angucken, dass wir uns über die Lesart der Figuren verständigen, auch auf Gewichtung. Letztendlich ist es ein Schauspielerfest, und das finde ich toll. Es sind auch tolle Schauspieler.

Dies ist eindeutig kein bürgerlicher Bildungskanon, den Sie da vertreten. Sie haben ein einmischendes Bühnenspektakel, eine Theaterinszenierung, die zum Nachdenken anregt. Was kann Theater eigentlich leisten, inwiefern kann es einmischend sein, über den bürgerlichen Bildungskanon hinaus?



Beier: Eigentlich ist unsere primäre Aufgabe, der Versuch, innerhalb einer Stadt Dikussionen anzuregen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man vielleicht auch Stoffe behandelt, wo man im ersten Moment denkt: Geht das überhaupt? Als wir damals "Geächtet" in den Spielplan aufgenommen haben, haben wir sehr lange darüber diskutiert. Da werden Positionen von Figuren vertreten, die man - je nachdem, wie man guckt - auch als islamophob bezeichnen könnte. Ich war selber in der Diskussion eine ganze Weile dagegen, diesen Stoff zu machen. Aber weil wir so lange diskutiert haben, weil es dauernd hin und her ging in diesen Dramaturgiesitzungen, haben wir uns entschlossen, das zur Disposition zu stellen - dann soll die Stadt darüber reden. Das ist auch unsere primäre Aufgabe, dass wir versuchen, Perspektiven einzunehmen, die vielleicht nicht unbedingt die gängigen Perspektiven sind, die vielleicht auch Leuten zuwiderlaufen, um dann Diskussionen loszutreten.

Aber erreichen Sie im Theater nicht sowieso immer diejenigen, die ohnehin relativ überzeugt sind von den pluralen, liberalen Werten etc., die sie im Grunde gar nicht mehr überzeigen müssen? Sind nicht die, die man überzeugen sollte, die, die Sie gar nicht im Haus haben?

Beier: Ich bin mir gar nicht so sicher, wo genau unser Publikum, was natürlich ein bildungsbürgerliches Publikum ist, gelagert ist. Das verändert sich auch permanent. Das merkt man auch an den Zuschauerreaktionen auf politische Stoffe, die sich auch im Laufe der politischen Alltagssituation verändern. Ich würde nicht sagen, dass ein bildungsbürgerliches Publikum per se die Haltung vertritt, die ich wichtig fände, zu vertreten. Abgesehen davon stelle ich natürlich auch meine Haltung zur Disposition.

