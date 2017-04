Stand: 09.04.2017 13:45 Uhr

"Känguru-Chroniken": Göttingens Kassenschlager

Endlose Debatten über Mao und Marx, dazu eine stetige, latente Gewaltbereitschaft. Es muss ziemlich schwierig sein, ein kommunistisches Känguru als Mitbewohner zu haben: Als eines von nur drei Häusern spielt das Junge Theater in Göttingen seit gestern Abend die Bühnenfassung der "Känguru-Chroniken" von Kult-Autor Marc-Uwe Kling. Für das Junge Theater sind die "Känguru-Chroniken" wohl so etwas wie ein "Blockbuster". "Das gab es hier noch nie", sagte Intendant Nico Dietrich gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Alle 15 Vorstellungen seien bereits im Vorfeld ausverkauft gewesen. "4.000 Karten, das ist natürlich schon ein Novum", so Dietrich.

Känguru-Chroniken im jungen Schauspiel Göttingen













Hohe Erwartungen und "Riesenrespekt"

Das Junge Theater habe sich früh um die Autorenfassung der Geschichten bemüht. Schön sei, so Dietrich, dass sich Kling eigens für das Bühnenstück einige Szenen ausgedacht habe. Somit kämen auch eingefleischte Fans auf ihre Kosten. Den Machern und Schauspielern war der lange Schatten der Hörbuch-Fassungen mit dem lakonisch näselnd-nörgeligen Ton des Kängurus bewusst. "Ich hatte natürlich einen Riesenrespekt und auch ein bisschen Angst vor den Erwartungen", sagte Schauspieler Peter Christoph Scholz.

Videos 02:31 min "Die Känguru-Chroniken" im Altonaer Theater 16.04.2016 19:30 Uhr Hamburg Journal Marc-Uwe Klings verrückte Geschichten aus der fiktiven Wohngemeinschaft eines Berliner Kleinkünstlers und eines Kängurus werden in Altona erstmals als Theaterstück aufgeführt. Video (02:31 min)

"Dritte Wand" wird ständig durchbrochen

Wie auch in den Hörbüchern und den Bühnenauftritten des Autors spielt das Stück mit vielen Ironischen Wendungen: Immer wieder wird die sogenannte dritte Wand der Bühne zum Publikum durchbrochen, ständig debattiert der Kleinkünstler auf der Bühne mit dem Känguru, wie denn wohl ein Theaterstück mit dem Beuteltier aussehen könnte.

Geschicktes Bühnenbild

Das Bühnenbild ist geschickt arrangiert - so spielen sich die Szenen hinter und vor dem Vorhang ab, während Schauspielerin Franziska Lather gleichzeitig die nächste Szene ankündigt und formidabel wandelbar in die Rolle sämtlicher Nebenfiguren schlüpft: Vom Vorzeige Neo-Nazi über den Psychiater, der den Kleinkünstler von seinem, mutmaßlich nur eingebildeten, Känguru befreien will - zu Herta, der prollig-berlinernden Eckkneipenbesitzerin.

Es mag einen Moment dauern, um sich vom Original lösen zu können und sich auf die Version auf der Bühne einzulassen. Was am Anfang wie eine Schwäche des Stückes wirkt, ist aber letztlich seine eigentliche Stärke: Auch die Bühnenverfassung ist frisch, frech und völlig absurd.

Weitere Informationen Über 20 Premieren im Deutschen Theater Göttingen Jede Menge Premieren und auch Wiederaufnahmen erfolgreicher Stücke stehen in der neuen Spielzeit auf dem Programm des Deutschen Theaters in Göttingen. Darunter "Im weißen Rössl" und "Mein Kampf". (27.09.2016) mehr

"Känguru-Chroniken": Göttingens Kassenschlager Im Jungen Theater Göttingen feierte am Sonnabend die Bühnenfassung der "Känguru-Chroniken" Premiere. Die Adaption der Trilogie von Marc-Uwe Kling ist bereits komplett ausverkauft. Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 11 bis 14 Uhr

Freitag und Sonnabend 17 bis 20 Uhr

sowie jeweils 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn Kartenverkauf:

In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 09.04.2017 | 15:20 Uhr