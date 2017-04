Stand: 05.04.2017 10:57 Uhr

Bulgarisches Familienepos auf Hamburger Bühne

2014 ist das jahrhundertumspannendes Familienepos "Das achte Leben (Für Brilka)" von Nino Haratischwili erschienen. Auf knapp 1.300 Seiten bewegt sich der Roman durch sechs Generationen einer georgischen Familie und 107 Jahre osteuropäische Geschichte. Jette Steckel bringt das Werk am kommenden Wochenende auf die Bühne des Thalia Theaters in Hamburg. NDR Kultur hat mit der Autorin und der Theaterregisseurin gesprochen.

Jette Steckel, ich meine mal gehört zu haben, dass Sie gar nicht so gerne lesen - und dann jetzt so ein umfangreicher Roman?

Jette Steckel: Ja, das stimmt. Aber ich konnte in diesem Fall ja gar nicht anders, ich wurde quasi vom Leben gezwungen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die einen riesigen Roman geschrieben hat. Und da ich diese Frau ins Herz geschlossen habe, musste ich auch den Roman lesen. Aber es ist dann auch sehr schön, ich hab nur manchmal das Gefühl, ich lasse mir nicht genug Zeit dafür.

Sie kennen sich ja aber schon viel länger...

Nino Haratischwili: Ja, wir haben zusammen studiert und uns im Studium angefreundet. Dann haben wir eine sehr intensive Zeit zusammen in Russland erlebt, wo wir versucht haben, eine Art Austauschsemester zu verbringen. Seit 2003 kennen wir uns und haben vieles im Leben gegenseitig und miteinander geteilt.

Erfahrungen, die sie damals in Moskau gemacht haben, sind wahrscheinlich auch in "Das achte Leben", das wir am Thalia Theater sehen werden, eingeflossen. Sie waren mit dem Team des Stücks zur Vorbereitung in Georgien. Wie haben Sie das Land erlebt - auch im Vergleich zu früheren Besuchen?

Steckel: Ich hab das jetzt schon sehr anders erlebt als beim ersten Besuch nach dem Studium - ich bin ja auch elf Jahre älter. Die Erinnerung war warm und dunkel und orange... Ich hab das Gefühl, damals war noch viel weniger modernes Licht da. Es gab damals in den Straßen diese orangen Natriumdampflaternen, die alles in ein schwarz-weißlich-orangenes Licht hüllen. Das hab ich sehr stark in Erinnerung. Die Stromversorgung spielt in Georgien und auch in dem Roman eine große Rolle. Gibt es Licht, Strom? Wenn ja, wann, wo und wie viel? Jetzt ist die Stadt durch merkwürdige, architektonische Annäherungsversuche an den Westen gepimpt. Alles ist voll mit LEDs. Das ist das Auffälligste. Das, was einem von den Menschen entgegen kommt, was ich in so besonderer und herzöffnender Art in Erinnerung hatte, ist geblieben.

Bulgarien hat einen neuen Premierminister, die Visumspflicht bei der Einreise in die EU wurde abgeschafft... Wie sehen Sie das, Nino Haratischwili?

Haratischwili: Das ist ein Riesenschritt, da freuen sich auch alle drüber. Das Anstehen, das Papiere beschaffen, das kenne ich ja auch selber. Das ist schon ein großer Schritt in Richtung Annährung an den Westen, aber auch für einzelne Menschen. Als Westeuropäer weiß man, glaube ich, die Vorzüge eines - in diesem Fall - deutschen Passes gar nicht zu schätzen.

Das Land versucht immer mehr in Richtung Westen zu marschieren - das klappt mal mehr, mal weniger. Es gibt nach wie vor jede Menge Probleme, vor allem sozialer und wirtschaftlicher Natur. Aber die Zivilgesellschaft formt sich immer mehr und gerade die Jüngeren empfinde ich als viel motivierter, viel engagierter als meine Generation oder die davor, in der ja immer ein Staat oder eine über einem stehende Instanz für alles zuständig war. Diese Haltung, die ja auch extrem stark mit der sowjetischen Haltung zu tun hat, die ändert sich nach und nach.

In dem Roman erzählen Sie ja 107 Jahre osteuropäische Geschichte, besonders anhand starker Frauenfiguren innerhalb einer Familie. Wo haben Sie, Jette Steckel, da auf Ihrer Recherchereise nach Georgien angesetzt?

Steckel: Wir haben versucht, alles aufzusaugen, was uns entgegenkam. Dass wir überhaupt mit dem Ensemble nach Tiflis reisen konnten, ist ja ein Geschenk, das es nahezu gar nicht mehr gibt, und ein Vorschuss für den Probenbeginn - weil man mit einem Gefühl in die Proben geht und nicht mit irgendeiner komischen Theorie. Wir haben dort Leute getroffen, die Nino vermittelt hat. Das interessanteste Gespräch war mit dem Leiter des Literaturmuseums, der uns einen kurzen Abriss über die Geschichte Georgiens des letzten Jahrhunderts gegeben hat. Auf der anderen Seite sind wir aber auch mit Georgiern durch die Stadt gelaufen und haben einschlägige Etablissements jeder Art besuchen dürfen. Und man kann ja, wenn man sich etwas so Fremden nähert, quasi über alles Informationen saugen. Und die Informationen, die wir brauchten - jenseits des politischen Verständnisses für die Geschichte Georgiens - sind ja ganz einfache. Das war dann auch ein Geschenk, dass wir einfach einmal in eine Küche durften. Schauspieler brauchen ja auch ganz einfache Dinge, um sich an eine Welt, die ihnen unbekannt ist, annähern zu können.

Teil 1: Recherchereise nach Georgien

Teil 2: Aus Roman, Musik und Film entsteht ein Stück

