Jelinek nimmt sich Trump vor von Georg Schwarte

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat mit "Auf dem Königsweg" ein Theaterstück über Donald Trump geschrieben. Auszüge in englischer Übersetzung sind nun in einem New Yorker Universitäts-Theater erstmals öffentlich gelesen worden. Das Stück ist als "provokative europäische Perspektive" auf den US-Präsidenten angekündigt.

Was knapp 70 Zuschauer hier in New York zu sehen und zu hören bekommen, ist ein Appetithäppchen dessen, was die Nobelpreisträgerin im Oktober am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg aufführen lassen möchte. Trump, wie Jelinek ihn sieht, sagt ihre Freundin und Vertraute, ihre autorisierte englische Übersetzerin Gitta Honegger.

Die Lesung am Abend ist verstörend und liefert mehr Fragen als Antworten. Gitta Honegger erklärt: "Es sind Auszüge aus Elfriedes Reflexionen über Trump und ihre Idee von Amerika. Für unsere Generation war Amerika ein Ideal, das war das Land der Freiheit." Und aus dieser Perspektive heraus hat Jelinek erzählt. Aber was genau?

Nur angedeutet: das Bösartige im Harmlosen

Trump und die Frauen. Trump und Ödipus. Trump auf dem Königsweg europäischer Geschichte gespiegelt. Eine Nobelpreisträgerin arbeitet sich ab an einem Mann, den Jelinek durchaus als intellektuelle Beleidigung für die Welt verstehe, so Honegger. Keine 100 Tage ist der Mann Präsident. Und Jelinek schreibt bereits ein Theaterstück? Jelinek wollte und musste reagieren, sagt Honegger, die den englischen Text für die Lesung hier in New York verfasste.

Der Jelinek-Ton: das Bösartige im Harmlosen wird an diesem Abend allenfalls angedeutet, in der Miss Piggy-Erzählperspektive. Eine Schweinefigur, die im Stück blind ist und doch sieht, auf was die Welt unter Trump zusteuert, meint Honegger: "Und ich glaube, das ist die Welt, in die sie Trump zu setzen versucht. Es sind ja immer die Auseinandersetzungen, aber auch das groteske Burleske."

Ratlos bis überwältigt

92 Seiten lang ist das Manuskript für das Theaterstück. Jetzt komme es darauf an, was der Regisseur in Hamburg daraus mache, sagt die Freundin. Das Publikum in New York war ratlos bis überwältigt. Der Regisseur an diesem Abend, der das Werk auf 18 Seite reduzierte, sagt, wir werden von Jelinek in diesem Stück in die Position versetzt, dass wir alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg passierte, neu bewerten, neu überdenken müssen. Ein großer Anspruch.

An diesem Abend aber hinterließ Jelineks Text in New York vor allem große Fragen und das große Rätsel. Was für ein Stück wird das werden im Herbst auf der Bühne in Hamburg?

