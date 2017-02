Stand: 10.02.2017 10:16 Uhr

Agatha-Christie-Klassiker am Imperial Theater von Peter Helling

Billy Wilders Film mit Marlene Dietrich und Charles Laughton machte Agatha Christies Krimi "Zeugin der Anklage" weltbekannt. Kaum ein anderes Gerichtsdrama hat es zu solchem Ruhm gebracht. Kein Wunder: Präzise Dialoge und ein wahres Minenfeld falscher Annahmen machen es zu einem atemraubenden Erlebnis. Nun hat sich das Imperial Theater, Hamburgs Krimitheater auf dem Kiez, an diesen Klassiker gewagt.

"Es geht um den Fall von Miss Emily French, sie war eine unverheiratete Dame - am Abend des 14. Oktobers kehrte die Haushälterin um 11 Uhr zurück und entdeckte, dass jemand eingebrochen war und Miss French durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet hatte." Zitat aus dem Stück

Es ist dieser eine gruselige Moment am Ende von Billy Wilders Film: "Ich zeig dir was, Schätzchen, da kannste nachts von träumen, wie wärs mit 'nem Kuss? / Sie?" - Weltbekannt geworden ist der Film durch Marlene Dietrich, hier spielt Verena Peters die Zeugin der Anklage und zeigt auf ihre Wange, die mit der aufgemalten Narbe.

Mit ihrem doppelten Spiel hat sie ihren abgöttisch geliebten Ehemann vom Vorwurf des Mordes befreit. Ein Justizirrtum!

Gelungene Theateradaption

"Man kann nie den Film und das Theaterstück vergleichen, ich fand das sehr gut inszeniert", meint ein Zuschauer und ein anderer sagt: "Ich denke, ebenbürtig wäre doch sehr schön, und ist es auch!"

Das Imperial Theater hat den klaren Vorteil: Es ist live! Verena Peters macht das sehr gut. Es fröstelt einen förmlich, wenn diese blondierte Walküre auftritt, scheinbar ihren Geliebten verrät. Ihr Mann, dieses vermeintliche Weichei, das seine Unschuld beteuert, wird verkörpert von Ulrich Schaller - toll, wie er gegenüber seinen Verteidigern ganz arglos seine Augen aufreißt und seine Unschuld beteuert.

Hochspannend, geradezu elektrisierend schnurrt dieses Drama über die detailverliebte Bühne. Wie immer im Imperial Theater sitzt jeder Knopf. Seidentapeten und Holzdekoration machen den Blick in einen Londoner Justizpalast zu einem glaubhaften Bühnenerlebnis.

Kein überschwänglicher Applaus

Das Ensemble spielt dicht und trocken, Gefühle brechen nur kurz aus, wie etwa bei der Haushälterin, gespielt von Christa Krings. Die beiden Verteidiger, gespielt von Janis Zaurins und Sönke Städtler, spitzen ihre britische "stiff upperlipp". Ein Vergnügen.

"Der Film ist so bekannt! Ich habe mich gefragt, wie die das hinkriegen hier im Krimitheater, wo eigentlich das meiste mit so einem Augenzwinkern gemacht wird, finde ich sehr gut gelungen", erklärt ein Theaterbesucher anerkennend. Die Zuschauer applaudierten kräftig, aber nicht überbordend. Dafür wurden sie Zeugen einer todernsten Anklage, die es in sich hat.

