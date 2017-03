Stand: 25.03.2017 08:11 Uhr

Urlaubsstimmung im Winterhuder Fährhaus von Daniel Kaiser

Die Komödie Winterhuder Fährhaus bringt Urlaubsstimmung auf die Bühne: "Im Sommer wohnt er unten" heißt das neue Stück nach dem gleichnamigen Film von Tom Sommerlatte. Die Komödie erzählt von zwei ungleichen Brüdern, die den Sommer im Ferienhaus der Eltern in Südfrankreich verbringen. Das Publikum bejubelte die Premiere, bei der auch der bekannte Hamburger Fernsehschauspieler Fabian Harloff auf der Bühne stand.

Applaus fürs Bühnenbild

Den ersten Applaus gibt es gleich zu Beginn, als der Vorhang sich öffnet. Ein Raunen geht durch den Saal, denn das Bühnenbild von Stephan Fernau ist eine glatte Eins. Man sieht ein wunderschönes Ferienhaus wie aus dem Sehnsuchts-Katalog - mit Efeu an der Fassade und einem mächtigen Baum. Auf dem Plattenspieler liegt ein Chanson.

Bruderzwist im Paradies

Matthias (René Steinke) lebt das ganze Jahr über in dieser Idylle. Er ist ein liebenswerter Loser. Im Sommer wohnt er unten. Das gute Zimmer oben bekommt dann sein dominanter Angeber-Bruder David (Fabian Harloff) - ein Börsen-Junkie. Da prallen Welten aufeinander. "Werd' mal aktiv, Junge! Verdien' mal Geld", macht der scheinbar erfolgreiche Schnösel Druck. "Gott sei Dank mache ich mir nichts aus Geld", erwidert das schwarze Schaf der Familie. Während Steinke dabei virtuos auf allen Klaviaturen des Boulevard-Theaters spielt, dass es eine Wonne ist, hat der eigentlich viel bekanntere Harloff es erkennbar schwer, neben den Macho-Pointen auch mal feinere Zwischentöne auf die Theater-Bühne zu bringen.

So viel nackte Haut war selten im Fährhaus

Lara Marian spielt Camille, die französische Freundin des Faulpelzes, die den Männern auf der Bühne (und auch manchen im Publikum) mit Yogaübungen, luftiger Sommerklamotte und französischem Akzent (der allerdings manchmal rätselhafte niederländische Einfärbungen hat) den Kopf verdreht. Wer wollte sich nicht mal mit ihr auf einen Café au lait treffen? Und wenn Jana Klinge dann als Ehefrau Lena mit den Augen rollt, sagt das mehr als 1.000 Worte. Wenn sie flirtet, knistert es auf der Bühne. Klinge gelingt es immer wieder, Tiefe und Abgründe, Enttäuschungen und Schmerz als Resonanzboden in diese Komödie einzubauen. Und dann zieht sie auch noch ihren Bikini aus. So viel nackte Haut sieht man selten in der Komödie Winterhuder Fährhaus.

Tempo und Chansons

Der Theater-Chef des Berliner Mutterhauses am Kurfürstendamm, Martin Woelffer, setzt in seiner Regie auf Tempo und Atmosphäre. Ständig erklingen französische Schlager. Und das Konzept geht auf. Im überhitzten Sehnsuchtsort Frankreich werden Probleme und Geheimnisse destilliert. Am Ende gibt es kräftigen Applaus und Jubel für eine sehr kurzweilige und unterhaltsame Familien-Urlaubs-Geschichte.

von Gunnar Dreßler

nach dem gleichnamigen Film von Tom Sommerlatte



Regie: Martin Woelffer

