Alfons: "Ich habe meinen Landsleuten gratuliert"

Frankreich hat gewählt. Im zweiten Wahlgang konnte sich Emmanuel Macron in der Stichwahl gegen Marine Le Pen vom Front National durchsetzen. Eine europafeindliche, rechtsextreme Politik der vordergründig sehr einfachen Antworten war den Franzosen am Ende dann doch suspekt. Vielleicht wurden aber auch die Fragen falsch gestellt. Ein erwiesenermaßen begnadeter Fragensteller ist der französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi alias Alfons. Er gibt Einschätzungen nach der Wahl.

NDR Kultur: Herr Peterfalvi, Sie haben ja denselben Vornamen wie der neue französische Präsident. Haben Sie ihm dazu denn schon gratuliert?

Alfons: (lacht) Nein, gratuliert habe ich ihm natürlich nicht. Ich habe meinen Landsleuten gratuliert - so wie es heutzutage geht, per Facebook und so. Gratuliert, dass Sie Le Pen nicht gewählt haben, das war wichtig. Das war das mindeste was man machen konnte. Es ist eigentlich verrückt, dass man sich mittlerweile freuen muss, dass Le Pen, eine unglaubliche Nationalistin und Rassistin, nur auf Platz zwei gekommen ist. So weit ist Europa gekommen, so weit ist Frankreich gekommen, dass man sagt, Sie ist nur Nummer zwei.

Dieser Wahlausgang ist sicherlich ein Segen für das deutsch-französische Verhältnis. Da kommt aber auch noch eine Menge Arbeit auf alle zu ...

Alfons: ... ich glaube, dass die Franzosen bereit sind, einige Dinge zu ändern. Die Franzosen sind immer ein bisschen skeptisch, wenn sie das Wort "Reform" hören. "Reform" hört sich immer so an, dass man immer mehr arbeitet für weniger Geld und dann hat man eine Reform gemacht. Wenn man "Reform" sagt, hört der Franzose eher "Verarschung". Und ich glaube, dass die Franzosen mittlerweile bereit sind, Reformen zu machen, wenn das aber von allen Seiten gemacht wird.

In Frankreich kann man es einfach nicht mehr ertragen, dass man sagt: Die Kassen sind leer! Die Kassen sind leer! Und wenn man dann erfährt, dass es den großen Firmen erlaubt ist, keine Steuern zu zahlen. Natürlich sind die Kassen leer, wenn Apple oder Starbucks Milliarden Gewinne in Europa machen, aber dort keine Steuern zahlt. Und ich glaube, dass da viele Franzosen sagen: Ok, wenn das reformiert wird, dann können wir uns auch reformieren. Und man weiß auch, dass geht nur auf Europaebene. Und die Franzosen sagen: Macron ist für Europa. Le Pen ist gegen Europa. Wir sind auch für Europa, aber das heißt noch längst nicht, dass wir Europa unverändert lieben, sondern wir müssen Europa verändern und wir müssen zusammenhalten.

Was müsste denn jetzt Macron machen, um auch die Skeptiker zu überzeugen?

Alfons: Also das wird schwer. Er muss erst mal die nächste Wahl gewinnen, die Parlamentswahl. Und die ist schon in fünf Wochen. Wenn er die nicht gewinnt, dann wird er eher ein Präsident wie Mitterand oder Chirac es war, also ein Präsident ohne Mehrheit. Meistens ist der Präsident dann komischerweise sehr beliebt, weil er fast nichts tun kann. So ein bisschen das deutsche Prinzip: Der Präsident ist da, aber keiner versteht genau, warum er da ist und was er zu tun hat.

Das will er natürlich nicht. Er will gewinnen. Und wenn er gewinnt, dann hat er natürlich die Möglichkeit zu handeln. Und er hat auch schon gesagt, er will im Sommer handeln. Und der erste Sommer ist für einen französischen Präsidenten besonders wichtig, weil da alle noch ein bisschen eingeschlafen sind und denken, wie könnten wir die nächste Demo organisieren. Ich glaube, die Leute sind bereit mitzumachen, aber nur dann, wenn sie spüren, das ist gerecht, das geht in die richtige Richtung für alle.

Ich habe gelesen: Sie denken darüber nach, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Warum denn das?

Alfons: Es ist ein bisschen mehr als darüber nachdenken. Also ich bin dabei es zu machen. Ich habe jetzt 25 Jahre meines Lebens in Deutschland gelebt, also die Hälfte meines Lebens. Ich fühle mich eigentlich immer noch sehr als Franzose aber auch sehr eingedeutscht.

Welcher Punkt des Einbürgerungstests wäre denn für Alfons die größte Herausforderung?

Alfons: Also, dieser Einbürgerungstest ist sehr interessant. Es gibt solche Fragen wie: Wenn eine Frau in Deutschland heiraten möchte, wer soll die Genehmigung geben. Als Antwortmöglichkeiten gibt es da: sie selbst, der Vater, der Großvater oder der Staat. Solche Fragen gehen, weil in Frankreich die Kultur da nicht so anders ist. Und dann gibt es ein paar Fragen, die schwierig sind. Und wenn ich die auf dem Wochenmarkt stellen würde, würde ich auch nicht die richtige Antwort kriegen. Da bin ich ziemlich relaxt, was den Einbürgerungstest angeht.

Das Gespräch führte Philipp Cavert.

