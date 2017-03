Stand: 07.03.2017 14:55 Uhr

Das unbegreifliche Rätsel Mann von Peter Helling

Horst Schroth gilt als Gentleman unter den Comedians. Sein neuestes Programm heißt "Wenn Frauen immer weiter fragen - ein Update für Fortgeschrittene." Schon vor neun Jahren zeigte er die erste Version seines legendären Programms. Seitdem haben sich die Fragen vermehrt: Fragen von Frauen über das Rätsel Mann. Experte Horst Schroth gab jetzt wieder ein paar sehr wertvolle Antworten, in der Regie von Ulrich Waller, bei der Premiere im St. Pauli Theater.

Horst Schroth ist ein kleiner Mann. Und er steht dazu: "Klein wie klein, es ist bei mir nur konsequent - wissen Sie, ich bin in einer Kleinfamilie aufgewachsen, komme aus einer Kleinstadt und bin Kleinkünstler geworden." Das Kleinsein habe nämlich schlagende Vorteile, erklärt der Schauspieler: "Die Frauen stehen auf uns kleine Männer. Die stehen auch auf die kleinen Autos. Klein und süß gehören für Frauen zusammen. Und wen nehmen die mit in den kleinen Autos? Die 1,98-Meter-Brecher vielleicht, die sechs Monate im Jahr mit Schnee aufm Kopf herumlaufen müssen?"

Der Gentlemen ist ausgestorben

Natürlich nicht, sondern Männer wie ihn: Im eleganten Anzug beantwortet Horst Schroth Fragen von Frauen zum unbegreiflichen Rätsel Mann. Zum Beispiel, wenn es ums Aussehen geht. Jetzt, wo der Frühling drohe und damit - so Schroth - die unvermeidlich-grässliche Dreiviertelhose samt Sandalen.

"Wir Männer gucken einmal im Leben", erklärt Schroth auf der Bühne, "wenn wir circa 20, 21 Jahre sind, wenn wir überhaupt jung, glatt und rattenscharf aussehen, einmal in den Spiegel, und das Bild, was wir dann von uns sehen, das speichern wir für unser Leben ab!" Und er findet, dass er einer aussterbenden Spezies angehöre: "Es gibt keine Gentlemen mehr, keine Caballeros, und jetzt müssen Sie, die Damen, ganz stark sein, es gibt sie nicht mehr, diese Männer. Die Frauen haben sie nämlich getötet." Das neue Männermodell sei: Anton Hofreiter von den Grünen. "Ein dunkelgrüner Waschlappen in Rauschgold-Engeloptik. Mit der energetischen Ausstrahlung eines Teelichts." - Über die Politiker hätte er gerne noch mehr gehört, "von diesen schärferen Bemerkungen", meint ein Besucher.

Hightech- und Ohrensessel-Gehirne

Am schönsten ist es, wenn Horst Schroth das männliche und das weibliche Hirn charakterisiert. Das Männerhirn, das sei ein festes Haus mit vielen Zimmern, etwa für den Lieblingsverein, wie St. Pauli. Ganz wichtig: Kein Zimmer im Männerhirn hat einen Zugang zum anderen. Das weibliche Gehirn dagegen: pure Hightech! - "Ganz dicht geknüpfte Glasfaserkabel, für ihre klugen Gedanken, für Männer unvorstellbar - und natürlich ist alles mit allem verbunden."

Multitasking! Der Mann dagegen, der habe in seinem Hirn einen ganz besonderen Raum, nur für ihn selbst, in dem würde er gern sitzen und "in diesem Herrenzimmer befindet sich nichts außer vielleicht ein sehr schöner, sehr bequemer Sessel!"

Die Reaktionen des Publikums: gemischt: "Ich habe nur ganz selten in dem Herrenzimmer gesessen!", meint einer und ein anderer: "Toll, aber es gab bessere." "Es hatte Stil!", lautet eine andere Meinung. - Stilvolles Unverständnis zwischen Mann und Frau also: Horst Schroth muss auch noch in Zukunft eine Menge Fragen beantworten.

