Stand: 16.01.2017 15:03 Uhr

"Homo faber" als großes Schauspielereignis von Danny Marcalo

Genau 60 Jahre ist es her, da erschien "Homo faber" von Max Frisch. Der Roman war sofort ein Bestseller und ist bis heute Stoff im Deutschunterricht. Am Altonaer Theater hatte nun eine Bühnenversion Premiere.

"Homo Faber - ein Mann ändert sein Leben - radikal









Das Urteil des Publikums ist eindeutig: "Ich fand erstaunlich, dass sehr viele bedrückende Themen angesprochen wurden, aber trotzdem hat man so mitgefiebert. Und die schauspielerische Leistung hat nochmal unterstrichen wie gut und authentisch es war", sagt ein Besucher und eine Frau meint: "Es ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe und ich muss es jetzt unbedingt nochmal lesen. Ich fand es fantastisch."

Faber hat (scheinbar) alles im Griff

Fast zehn Minuten fordert das Publikum nach der Vorstellung immer wieder die drei Schauspieler. Katharina Abt, Gaia Vogel und ganz besonders Stephan Benson als Walter Faber.

Benson spielt den rationalen Faber, der glaubt alles ausdiskutieren zu können. Er findet: Alles ist berechenbar. Dieses Selbstbild kann er aber nicht aufrecht erhalten, was man ihm auch ansieht. Er trägt einen seriösen Dreiteiler, aber oft mit Hemd aus der Hose und lockerer Krawatte. Immer wieder hat er Magenkrämpfe. Faber gibt vor, sich unter Kontrolle zu haben, spritzt sich aber Schnaps aus einer Flasche ins Gesicht. Und trinkt ihn auch.

Hauptdarstellerinnen auch in Nebenrollen

Auf einem Schiff trifft Faber die junge Elisabeth. Trotz ihres großen Altersunterschieds verlieben sie sich.

Ich bin 50. - Wirklich? So alt sind sie schon? Ich bin 20. Dann sind sie ja wirklich richtig alt. - Also, an Napoleon habe ich keine Erinnerung. Bühnenzitat

Gaia Vogel ist die Elisabeth, lächelt viel und strotzt vor Lebensfreude. Sie fordert Faber zum Federballspielen heraus oder klettert auf die Reling des Schiffs, um den Wind zu spüren. Das Konzept von Regisseur Christian Nickel ist, dass alle Nebenrollen von den beiden weiblichen Darstellerinnen gespielt werden. Gaia Vogel muss deswegen auch als Stewardess, Model, Obstverkäuferin, Indio und französischer Kellner ran. Das ist absurd, funktioniert aber sehr gut. Sie sorgt für willkommene Lacher in einem Stück, das ansonsten sehr ernst ist.

Vergangenheit und Gegenwart zugleich

Elisabeths Mutter ist Fabers ehemalige Geliebte Hanna. Ihre Beziehung scheiterte an Fabers Rationalität.

Vergangenheit und Gegenwart werden durcheinander gewirbelt. In einem Moment streiten sich Faber und Hanna im Krankenhaus. Im nächsten tollen sie herum, 20 Jahre vorher. Auf einem Overheadprojektor werden die unterschiedlichen Spielorte aufgemalt. New York, Paris oder die mexikanische Pampa. "Ungewöhnlich" bezeichnet ein Zuschauer die Inszenierung mit dem Projektor: "Ich fand das spektakulär."

Spärliche Ausstattung, begeistertes Publikum

Katharina Abt spielt impulsiv, droht Faber mit bösen Blicken, lacht verächtlich über seinen naiven Glauben, alles rationalisieren zu können. Alle drei Schauspieler machen "Homo faber" zu einem großen Schauspielereignis. Das Bühnenbild ist spärlich, gerade mal ein paar Stühle und ein Tisch. Hier ein Koffer, da eine Kaffekanne. Diese Dinge werden aber so mit Leben gefüllt, dass hier wirklich der Eindruck entsteht, mehrere Jahrzehnte und dutzende Figuren zu erleben. Ein Theaterbesucher schwärmt: "Ich hätte jetzt noch eine Stunde länger gucken können."

"Homo faber" als großes Schauspielereignis Genau 60 Jahre ist es her, da erschien "Homo faber" von Max Frisch. Das Buch ist bis heute Stoff im Deutschunterricht. Am Altonaer Theater hatte nun eine Bühnenversion Premiere. Öffnungszeiten: Öffnungszeiten der Tageskasse:

Mo bis Sa 10 - 19 Uhr; Mi. 10 - 18 Uhr

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Hinweis: Homo Faber

nach dem Roman von Max Frisch



Regie: Christian Nickel

mit:

Stephan Bensonals Walter Faber

Katharina Abt als Hanna Piper

Gaia Vogel als Sabeth Piper In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.01.2017 | 19:16 Uhr