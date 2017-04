Stand: 10.04.2017 15:00 Uhr

Chance für jeden Tag: Hofmannsthals "Jedermann" von Susann Moll

Technomusik und eine wildtanzende Meute. Ein Mann, der sein Gesicht mit Blut wäscht. Szenen, die sich so wohl nicht oft in einer Kirche abspielen. In der Stadtkirche in Neustrelitz hat das Stück "Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes" Premiere gefeiert. Die Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg/Neustrelitz bringt das Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal anlässlich des Reformationsjahres 2017 auf die Bühne.

Hofmannsthals "Jedermann" in der Stadtkirche Neustrelitz













Strafe für ein ausschweifendes Leben?

Der Altar der Neustrelitzer Stadtkirche ist von einem dreiteiligen Gemälde verdeckt. Männer in feinen Anzügen und Frauen in glitzernden Kleidern tanzen ausgelassen auf der Bühne davor. Unter ihnen: der "Jedermann". Er führt ein ausschweifendes Leben, denkt nicht an morgen und nicht an andere. Im Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal wird ihm dieser Lebensstil zum Verhängnis, als der Tod ihn aufsucht.

Isolde Wabra hat das Stück in Neustrelitz inszeniert: "Es geht eigentlich nicht so sehr um Sterben, sondern darum, dass er Rechenschaft ablegen muss: Was hat er getan in seinem Leben und wie tritt er vor Gott?", sagt sie: "Aber es ist so, dass Gott ihm verzeiht. Und darum geht es: um das Verzeihen und dass man jeden Tag wieder neu beginnen kann. Wir könnten ja miteinander auch so umgehen, dass wir sagen: Ach, dem gebe ich morgen wieder eine neue Chance. Dann wäre vieles leichter."

Inspiration für einen besseren Weg

Bei ihrer Inszenierung zeigt die Regisseurin Gott als langhaarigen Bettler. Der Teufel im schwarzen Lederanzug wäscht sein Gesicht in Blut. Eine Hauptfigur aber hat Isolde Wabra besonderes Kopfzerbrechen bereitet: "Am schwierigsten war der Tod für mich. Wir haben lange Diskussionen geführt, wie wir ihn zeigen und haben eine echt tolle Lösung gefunden", glaubt sie: "In unserem Bühnenbild erscheint der Tod und man sieht ihn nicht. Er verschwindet im Hintergrund des Bildes. Man sieht ihn nicht. Und er schreit aus diesem Bild heraus und man sieht nur diesen roten Mund, wenn man den Schrei hört und das ist ein Schock, das zu erleben. Weil er ja immer da ist für alle Menschen - und auf einmal sieht man ihn."

Der Schauspieler, der den Tod verkörpert, verschwindet im Bühnenbild, weil er genau so bemalt ist wie das Triptychon vor dem Altar, inspiriert durch drei Gemälde von Caspar David Friedrich. Erst als der Tod den "Jedermann" zu sich ruft, bemerken ihn die Zuschauer.

Ein Spielort mit besonderer Tiefe

Die Besucher sind nach der Premiere des "Jedermann" sehr berührt und verlassen die Stadtkirche nachdenklich.

Kurzinfos zur Kirche Bau: 1768-1778, Turm 1828-31 (rund 45 Meter hoch)

Ausstattung: Barockaltar mit Kopie von Raffaels "Kreuztragung", Altarleuchter und -kreuz aus dem 19. Jahrhundert

Besonderheit: mechanische, dreimanualige Grüneberg-Orgel von 1893 mit 45 Registern

Konfession: evangelisch-lutherisch

Bei der Neustrelitzer Inszenierung des "Jedermann" trifft alte Sprache auf moderne Technomusik. Dem allgemeingültigen Thema des Stückes verleihen die Schauspieler im Spielort Kirche eine besondere Tiefe.

Ab September ist "Jedermann", inszeniert von Isolde Wabra, auch in der Johanniskirche in Neubrandenburg, im Güstrower Dom und in der Georgenkirche in Waren zu sehen. Und eine andere Inszenierung des Stücks gibt es vom 3. bis 12. August bei den Klassikertagen in Wismar.

