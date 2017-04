Stand: 23.04.2017 15:09 Uhr

"Hiob": Uraufführung mit übergroßem Mitspieler

Ein Mann, der alles verliert, behält dennoch seinen Glauben an Gott. Das ist die biblische Geschichte von Hiob, die Joseph Roth 1930 in seinem Werk "Hiob. Roman eines einfachen Mannes" aufgegriffen hat. Toralehrer Mendel Singer und seine Familie werden in den Jahren von 1900 bis nach dem Ersten Weltkrieg beschrieben. Jüdische Auswanderer aus einem russischen Schtetl, die nach Amerika emigrieren, ohne den behinderten jüngsten Sohn mitzunehmen. Das Oldenburgische Staatstheater hat diesen Stoff neu aufgearbeitet und in einer Uraufführung auf die Bühne gebracht.

von Stefanie Riepe

"An einem heißen Tag im Hochsommer um die vierte Stunde des Nachmittags kam die Mutter nieder. Mendel Singer bekam ein viertes Kind." Dieses jüngste Kind ist behindert. Sein Name ist Menuchim. Die drei älteren Geschwister deuten seine Existenz im Wiegekörbchen an, das sie sich zuwerfen. Er kann nicht laufen und nicht richtig sprechen.

Der Toralehrer Mendel Singer versucht, seinem jüngsten Sohn Sprechen beizubringen. Die Mutter geht lieber zu einem Wunderrabbi, der dem Sohn eine große Zukunft prophezeit, wenn sie ihn nie verlassen. Eine Forderung, die im zaristischen Russland für eine jüdische Familie nicht einzuhalten ist. Ihr Weg führt nach Amerika, wo Behinderte nicht erwünscht sind.

Aufbruch ohne den Sohn

Schweren Herzens fällt die Entscheidung, Menuchim zurückzulassen. Eine Prüfung für den Familienvater. Ebenso wie die Kriegsbegeisterung seiner beiden älteren Söhne und seine mannstolle Tochter. Immer wieder wendet sich Schauspieler Thomas Lichtenstein als Mendel Singer einem riesigen schwarzen Schalltrichter zu. Er sieht in seine heilige Schrift und betet.

Der Trichter ist mal Schiffshorn, mal Grammofon

Mit Schwarzlicht angestrahlt dreht sich der fünf Meter hohe Schalltrichter, während Mendel sich in Rage betet. Die Bühneninstallation ist genauso wandelbar wie die Darsteller. Mal wird sie zur Geräuschquelle für das Schiffstuten der Überfahrt, mal zum Grammofon für die Bühnenmusik. Stefanie Grau hat diesen übergroßen Mitspieler entworfen. Die Bühnenbildnerin erklärt: "Ich bin einfach über die Sprache von Joseph Roth, über den Gedanken, dass jemand permanent betet und dass es das Einzige ist, was ihn auf dieser Welt verortet, darauf gekommen." Das riesige Musikinstrument sei wie ein Loch, in das man hineinfallen könne.

Eine schwarze Membran umhüllt die Spantenkonstruktion, das Holzgerippe des übergroßen Horns. Ein Anruf der Bühnenbildnerin in der Lautsprecher-Manufaktur von Jonathan Ranzinger genügte. "Ich war erst mal baff und überwältigt von der Dimension", sagt Ranzinger. Die Hauptherausforderung sei es gewesen, das knapp fünf Meter große Horn auf die Bühne zu bringen. Aber: "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg."

"Das ist wahrscheinlich Gott für dich"

So ein mächtiges Instrument ist ein weiterer Mitspieler auf der Bühne. Regisseurin Jana Milena Polasek hat die Herausforderung ebenfalls angenommen. "Ich habe oft zu Thomas Lichtenstein gesagt: 'Das ist wahrscheinlich Gott für dich. Das ist der Ort, den du befragst auf deine Existenz hin, auf deine Schicksalsschläge hin, von dem du keine Antwort bekommst, an den du dich aber immer wieder wendest.'"

"Hiob" vom Oldenburgischen Staatstheater ist eine gelungene Mischung aus Monologen und erzählerischen Beschreibungen, aber auch aus dem Zusammenspiel mit allen Charakteren und diesem übermächtigen Bühnenbild.

