Hameln rückt die Ratte ins rechte Licht

Hameln und seine Ratten: Dort, wo der Sage nach im 13. Jahrhundert ein Flötenspieler Tausende Nager in die Weser gelotst haben soll, startet am Dienstag eine Ausstellung, die das Bild der Ratte etwas zurechtrücken soll. 14 lebende Ratten sind die Stars der Ausstellung im Museum Hameln. Besucher können die Ratten im Gehege beobachten, mehr über Labor-Ratten und die ethische Diskussion über Tierversuche erfahren.

Ratten greifen keine Menschen an

Für Museumsleiter Stefan Daberkow ist ein sachlicher Umgang der Stadt Hameln mit dem Thema Ratte längst überfällig: "Wir wollen mit dieser Ausstellung die Faszination der Ratte zeigen. Und wir wollen natürlich auch aufklären. Denn die Ratte hat ein äußerst schlechtes Image." Die Ausstellung wolle nun mit falschen Vorurteilen aufräumen: Zwar kommt es vor, dass Ratten durch die Kanalisation in Wohnungen gelangen - doch greifen hungrige Ratten weder Menschen an noch fressen sie ihre Artgenossen. Für Daberkow ist es wichtig, lebende Tiere zu zeigen. Wer Ratten live aus der Nähe sehe, werde sie nicht mehr als Ekel-Tiere bezeichnen.

Lernen am lebenden Tier

Dafür werden Fragen beantwortet wie: Seit wann gibt es Ratten? Wie intelligent sind die Tiere? Wie ist das Verhältnis zwischen Mensch und Ratte? Das Verhältnis ist vor allem dadurch geprägt, dass Ratten Kulturfolger sind, also dem Menschen gerne folgen. Denn wo der Mensch ist, gibt es auch menschliche Abfälle aus der Küche. Und die fressen Ratten eben gern. Damit die Ratten dem Menschen aber nicht zu sehr auf die Pelle rücken, hat der Mensch eine Vielzahl an Fallen entwickelt: Totschlagfallen und Springschlingenfallen etwa. Doch: "Ratten lassen sich nicht so leicht in die Falle locken", sagt Daberkow.

Nur Teil 2 der Sage hat wohl stattgefunden

Die Aussteller haben die Rattenfängersage auch auf ihre historische Korrektheit geprüft. "Hameln hatte nie eine Rattenplage, so wie dies erzählt wird", sagt Daberkow. "Das wurde im 16. Jahrhundert hinzugedichtet." Was jedoch historische Wurzeln habe, sei der zweite Teil der Sage. Nachdem der Flötenspieler der Stadt geholfen hatte, Ratten zu vertreiben, verweigerten ihm die Bürger seinen Lohn. So lockte er auch die Kinder aus der Stadt, niemand sah sie je wieder - diese Geschichte soll tatsächlich stattgefunden haben.

