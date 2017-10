Stand: 30.10.2017 21:30 Uhr

Hamburgs beste Theatermacher ausgezeichnet

Im Hamburger Ohnsorg Theater ist am Montagabend zum zwölften Mal der Rolf Mares Preis vergeben worden. Ausgezeichnet wurden neun Künstler beziehungsweise Künstlerpaarungen in fünf Kategorien.

Außergewöhnliche Darstellungen

Für das Thalia Theater war es ein besonders erfolgreicher Abend: Regisseurin Jette Steckel konnte für die Bühnenfassung der Familiensaga "Das achte Leben (Für Brilka)" einen den Preis für herausragende Inszenierungen mit nach Hause nehmen. Schauspielerin Maja Schöne wurde die für ihre herausragende darstellerische Leistung als Nana in "Geld", dem zweiten Teil der "Trilogie meiner Familie", ausgezeichnet.

Auch der Gala-Gastgeber Ohnsorg Theater kann eine herausragende Darstellerin vorweisen: Schauspielerin Farina Violetta Giesmann überzeugte mit ihrer Darstellung der Tilda in Florian Battermanns "Honnig in'n Kopp". Schauspieler Carlo Ljubek vom Schauspielhaus Hamburg stellt den Dorfrichter Adam in Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochne Krug" preiswürdig dar.



Beeindruckende Inszenierungen

Zu den glücklichen Gewinnern zählt auch der russische Opernregisseur Dmitri Tcherniakov, der für die Staatsoper Hamburg die Kopplung der Opern "Senza Sangue" & "Herzog Blaubarts Burg" inszenierte. Murat Yeginers Interpretation des Stücks "Hinter der Mauer ist das Glück" am Winterhuder Theater Kontraste wurde ebenso mit einem Preis belohnt. Die Hamburger Kammerspiele und The English Theatre of Hamburg gewannen ebenfalls Preise.



Mit dem Sonderpreis für "außergewöhnliche Leistungen im Rahmen des Hamburger Theaterlebens" wurde Karin Evert für das K3 - Zentrum für Choreographie/Tanzplan auf Kampnagel geehrt.

Der Rolf Mares Preis wird seit 2006 vom Verbund Hamburger Theater e.V. vergeben. Er ist nach dem ehemaligen Direktor der Staatsoper und früheren Leiter der Komödie Winterhuder Fährhaus benannt. Die Preisträger erhielten jeweils 1.000 Euro.

