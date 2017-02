Stand: 16.02.2017 17:05 Uhr

Hamburgerin für Literaturpreis nominiert

Die siebenköpfige Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse hat bekannt gegeben, welche jeweils fünf Autoren in Frage kommen für die Preise der in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Einschätzungen von Literaturredakteur Alexander Solloch.

NDR Kultur: Herr Solloch, wie sieht sie aus, die Liste?

Alexander Solloch: Überraschend sieht sie aus, so überraschend, dass man beinahe schon nicht mehr überrascht ist! Denn das scheint doch in den letzten Jahren gewissermaßen das Geschäftsmodell der Preise der Leipziger Buchmesse geworden zu sein, vor allem in der Kategorie Belletristik: mit einer sehr erlesenen, eigenwilligen, fast schon kalkuliert-eigenwilligen Auswahl zu überraschen und sich damit auch ganz deutlich abzusetzen von der Jury des Deutschen Buchpreises in Frankfurt.

Wer steht also auf dieser Liste? Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth geboren, in Nachkiegslagern für „displaced persons“ aufgewachsen, ist nominiert für ihr Buch "Sie kam aus Mariupol", kein Roman, sondern ein autobiographischer Bericht, eine literarische Spurensuche nach der unbekannten Mutter. Anne Webers neuer Roman "Kirio" ist nominiert, die Geschichte eines kaum erklärlichen Wesens, das immer ganz gern auf den Händen läuft. Steffen Popp, ein in Greifswald geborener Lyriker, kann sich mit seinem Gedichtband "118" Hoffnungen machen – seit sie in Leipzig vor zwei Jahren entdeckt haben, dass auch Lyrik zur Belletristik gehört, nominieren sie nun auch immer einen Gedichtband, das kann man ja nur begrüßen! Dann auch bemerkenswert: Brigitte Kronauer, die ja in Hamburg lebt, ist nominiert für ihren Roman "Der Scheik von Aachen", eine Geschichte von Heimkehr und Liebe. Das ist übrigens ein Roman aus dem letzten Herbst – es ist ungewöhnlich, dass ein Titel nominiert wird, der nicht aus diesem Frühjahr stammt. Deutet das vielleicht sogar auf eine Favoritenstellung hin? Man weiß es nicht, zumal Lukas Bärfuss, der ja immer für Preise in Frage kommt, auch noch nominiert ist mit seinem Roman "Hagard". Also, eine erstaunliche Liste alles in allem.

Finden Sie, die Jury hat insgesamt gut gearbeitet?

Solloch: Ja, ich finde, man sollte da von vornherein mit Lob gar nicht geizen. Man muss bedenken: Diese Jury hatte insgesamt 365 Bücher zu lesen – wenn man davon ausgeht, dass jedes einzelne Buch von vorn bis hinten gelesen worden ist –, 365 Bücher waren eingereicht, das ist schon rühmenswert, wenn man sich da durcharbeitet und dann zu Entscheidungen kommt. Da kann man dann natürlich nichts richtig machen und folglich auch nichts falsch. Trotzdem muss man – wie immer – mäkeln, muss man – wie jedes Jahr – die Namen derjenigen nennen, die uns auf dieser Liste fehlen, gerade in diesem Frühjahr, in dem wir endlich wieder das Gefühl haben: Es gibt so viele tolle junge Autoren, die auf dieser Liste durchaus hätten Platz finden können! Fatma Aydemir z.B. mit ihrem fulminanten Roman "Ellbogen", Olga Gjasnowa mit ihrem neuen Roman "Gott ist nicht schüchtern" oder Roman Ehrlich mit seinem Roman "Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens", der ja vielleicht noch in Frage kommt für einen Preis, der den schönsten Romantitel auszeichnet. Auch Feridun Zaimoglu mit seinem faszinierenden Luther-Roman "Evangelio", einem ganz anderen Luther-Buch als all die anderen, über die wir schon gesprochen haben in den letzten Monaten, fehlt auf dieser Liste. Das alles sind – das gilt auch für Zaimoglu – sehr gegenwärtige Romane, sie sind sehr nah an unserem Lebensgefühl der Zerrissenheit, der gesellschaftlichen Verwerfungen. Das sind Kriterien, die die Jury offenbar nicht so interessiert haben. Das mag dann jeder für sich selbst beurteilen, wie sehr man das bedauert.

