Lessingtage widmen sich der Reformation von Katja Weise

Mit der Premiere von Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder"beginnen am Hamburger Thalia Theater die Lessingtage. Die traditionelle Eröffnungsrede am Sonntag wird Bundestagspräsident Norbert Lammert halten.

Unter der Überschrift "Toleranz und Gewalt" wird Lammert über das "Verhältnis von Religion und Politik" sprechen. Denn Thema der Lessingtage ist in diesem Jahr - anlässlich des Jubiläums - die Reformation. Erstmals werden deshalb im Rahmen des Festivals nur deutschsprachige Produktionen gezeigt, die sich allerdings, so Joachim Lux, der Intendant des Thalia Theaters, nicht alle mit dem Christentum beschäftigen: "Es gibt ja in vielen Religionen den Ansatz, dass man Religionen reformieren könnte, müsste oder sollte, und das führt in der Regel zu großen Konflikten: im Christentum, als diese Teilung zwischen diesen Päpstlichen und Reformatoren stattgefunden hat, aber natürlich auch heute im Islam gibt es ähnliche Konflikte."

Für die Religion in den Krieg ziehen?

Auch kriegerische. Was treibt Menschen dazu, für ihre Religion in den Krieg zu ziehen? Dieser Frage ist Nuran David Calis in Gesprächen mit Christen, Muslimen und Juden nachgegangen. Sein Dokumentartheaterprojekt kommt aus Köln zu den Lessingtagen. Boris Nikitin und der Performer Malte Scholz zeigen ihr am Hebbel am Ufer entstandenes "Martin Luther Propagandastück". Dazu kommen zwei weitere, große Gastspiele aus Berlin: Michael Thalheimers "Wallenstein"-Inszenierung von der Schaubühne und Jette Steckels - erst kürzlich im Deutschen Theater uraufgeführtes Projekt: "Die zehn Gebote".

