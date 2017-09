Stand: 29.09.2017 10:31 Uhr

Großer Bahnhof für Kinky Boots

Anfang Dezember kommt ein neues Musical in den Norden. Kinky Boots heißt es und wurde von keinem geringeren als von Popstar Cindy Lauper geschrieben. Schon vorab konnten viele Fans einen kleinen Einblick vom Musical im Stage Theater am Hamburger Spielbudenplatz bekommen - zusammen mit vielen Kamerateams und Fotografen. Stargast des Abends war natürlich Cindy Lauper selbst.

Augenblicke der Kinky Boots Präsentation













Lauper erzählte,was das Besondere an ihren Kinky Boots ist: "Wenn Du ausgehen willst und Spaß haben willst, dann schau' Dir Kinky Boots an dann wirst Du Spaß haben. Ich garantiere es Dir. Selbst wenn ich in New York manchmal reingehe, kommen die Besucher so glücklich raus. Frag mich nicht was da passiert - aber es passiert."

Zum Event kam die Pop-Ikone allerdings nicht in High Heels, sondern einer Fußmanschette. Zusammen mit rund 150 Fans konnten sie schon erste Szenen sehen und eine Weltpremiere erleben: "Not my Father's Son" auf deutsch - gesungen von den beiden künftigen Hauptdarstellern Gino Emnes und Dominik Hees. Das Musical läuft ab dem 3. Dezember in der Hansestadt.

