Grammy-Gewinnerin verschläft Auszeichnung

Die Sopranistin Dorothea Röschmann hat einen der begehrtesten Musikpreise der Welt gewonnen. Sie sicherte sich den Grammy in der Kategorie "Bestes klassisches Solo-Album" mit ihrer Aufnahme "Schumann & Berg". Die aus Flensburg stammende Opernsängerin verschlief jedoch die Verkündung der Auszeichnung, wie sie NDR 1 Welle Nord Moderator Pascal Hillgruber am Montag im Interview verriet.

Wie haben Sie die Preisverleihung überhaupt erlebt? Was haben Sie gemacht?

Dorothea Röschmann: Also ehrlich gesagt, habe ich wunderbar geschlafen.

Wie die meisten von uns wahrscheinlich...

Röschmann: Ich bin abends um 22 Uhr ins Bett gegangen und habe gedacht: Okay, mal gucken, was der Himmel mit mir vorhat. Dann bin ich um 3. 45 Uhr von einem Traum aufgewacht und dachte: Aha, Ian (Tenor Ian Bostridge, Anm. d. Red.) hat den Preis. Ich liebe Ian sehr, er ist ein wunderbarer Kollege. Ich drehte mich um und guckte auf mein Handy. Da war von Ian gegen 0.30 Uhr eine Nachricht, wo er uns beiden zum Grammy gratulierte. Wie schon gesagt - das habe ich wunderbar verschlafen.

Was haben Sie in diesem Moment gedacht?

Röschmann: Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Schließlich habe ich nachgeguckt - und es stimmte. Seitdem bin ich so ungefähr auf Wolke Nummer sieben, ganz schwer wieder auf den Boden runterzukriegen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich bin total glücklich.

Sie waren auch nach Los Angeles eingeladen. Wie tragisch finden Sie das, jetzt nicht dabei gewesen zu sein?

Grammy-Gewinnerin Röschmann auf Wolke Nummer 7 NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein am Nachmittag - 13.02.2017 16:16 Uhr Opernsängerin Dorothea Röschmann hat den Grammy für das "Beste klassische Solo-Album" geholt. Die gebürtige Flensburgerin freut sich über diese Auszeichnung und erzählt, wie sie davon erfuhr.







Röschmann: Wissen Sie, das ist dann auch so eine Entscheidung. In zehn Tagen ist eine Premiere von Othello und da muss ich einfach realistisch sein. Los Angeles - ich weiß, wie das mit dem Jetlag ist. Ich bin da viel hin- und hergeflogen. Ich habe heute wieder Proben - da bin ich ganz professionell. Der Körper ist ein Instrument, da muss man drauf gucken und sämtliche guten Gedanken nach oben schicken, dass das vielleicht dann trotzdem klappt. Selbst wenn man nun körperlich nicht anwesend ist.

Jetzt muss ich mal so eine typische Journalistenfrage stellen: David Bowie, Adele und dann Dorothea Röschmann - wie fühlt es sich da an, mit denen in einem Atemzug genannt zu werden?

Röschmann: Das fühlt sich schon ganz gut an. Da kann ich mich nicht beschweren. Das ist eine sehr, sehr ehrenwerte Gesellschaft. Ich rede jetzt von den beiden anderen Kollegen, ich rede jetzt nicht von mir, aber ich fühle mich da schon wohl.

Sie müssen gleich weiter zu den Proben. Das heißt, kein Sekt zum Feiern, zum Anstoßen – oder dann hinterher?

Röschmann: Nee, da warte ich noch. Ich habe bis heute Abend um 21.30 Uhr Probe, dann kann das ein bisschen losgehen - je nachdem, was morgen wieder ansteht. Aber ich muss mich erstmal innerlich wieder zusammenkriegen. Das ist gar nicht so einfach.

Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Haben Sie damit gerechnet, beschäftigt man sich überhaupt damit, dass den Grammy bekommen könnte – oder lässt man das einfach auf sich zukommen?

Röschmann: Durch die Nominierung war ich schon völlig geplättet und habe mich wahnsinnig gefreut. Denn das ist schon eine irre Auszeichnung, dass man überhaupt nominiert wird. Ich war ja mit wunderbaren anderen Kollegen, die ich fast alle kenne, zusammen nominiert. Ich habe das dann erstmal auf mich zukommen lassen. Als die Entscheidung dann meinerseits gefallen war, dass ich auf jeden Fall nicht hinfahre, habe ich gedacht: Ich warte drauf, bis es dann soweit ist - und nun bin ich so aufgewacht. Das ist doch auch eine tolle Sache.

Das kann man allerdings sagen - großartig...

Röschmann: Ich wollte einfach nur nochmal loswerden, dass es mich eben auch wahnsinnig freut. Weil diese Zusammenarbeit mit Mitsuko Uchida (eine britische Pianistin, Anm. d. Red.) wirklich etwas ganz Besonderes war. Das war ein Projekt, das ja auch über zwei, drei Jahre ging. Mit diesem Programm haben wir eine Amerika-Tournee gemacht, waren in der großen Carnegie-Hall. Diese CD wurde live in der Whitmore Hall in London aufgezeichnet, was quasi der Kammermusik-Liedtempel ist. Deshalb freut es mich wahnsinnig, dass das so honoriert wurde und als etwas Besonderes angesehen wird. Das freut mich persönlich ganz doll.

Das Interview führte Pascal Hillgruber, NDR 1 Welle Nord.

