"Es gibt schon sehr bedrohliche Verhältnisse"

Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit - weltweit erinnern Organisationen wie "Reporter ohne Grenzen" an diesem Tag an den hohen Wert der Pressefreiheit, machen auf Beschränkungen journalistischer Arbeit oder gar Willkür und Gewalt gegen Journalisten aufmerksam. Deutschland liegt imjüngsten Bericht von "Reporter ohne Grenzen" auf Platz 16 von 180 Ländern - die Lage wird hierzulande zwar als "gut" bezeichnet, doch offenbar nicht als so gut, dass es für einen Platz unter den freiesten fünf Ländern reicht.

Georg Mascolo arbeitet für den NDR im Ressort Investigation und leitet dabei die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen des WDR und der "Süddeutschen Zeitung". NDR Kultur hat mit ihm gesprochen.

NDR Kultur: Herr Mascolo, wie beurteilen Sie die Pressefreiheit in Deutschland? Woran merken Sie als investigativ arbeitender Journalist, dass Deutschland in Sachen Pressefreiheit Verbesserungsbedarf hat?

Georg Mascolo: Nicht anders als in den Jahren zuvor auch: Es geht immer mal einen Platz hoch, einen Platz runter. Aber alles in allem geht es uns hier ganz gut - auch wenn es für Deutschland nie für einen der Spitzenplätze reicht. Wenn wir uns umschauen, womit es Kollegen in anderen Ländern zu tun haben, auch in solchen Ländern, in denen die Pressefreiheit früher eine sehr große Bedeutung gehabt hat - Amerika beispielsweise, wo man es inzwischen mit einem Präsidenten zu tun hat, der die Medien ganz offen "Feinde des amerikanischen Volkes" nennt. Auch die beklagenswerten Zustände in der Türkei - das sind schon sehr bedrohliche Verhältnisse, wie wir sie bei uns nicht kennen. Alles in allem können wir uns über die Verhältnisse hier in Deutschland wenig, um nicht zu sagen nicht beklagen.

Trotzdem: Merken Sie als investigativ arbeitender Journalist in Ihrem Alltag, dass wir in Sachen Pressefreiheit in Deutschland doch noch Verbesserungsbedarf haben?

Mascolo: Ja, es gibt natürlich einzelne Punkte, um die wir ringen. Wir haben es oft mit Behörden zu tun, die die Vorstellung haben, dass am besten alles, oder so viel wie möglich vertraulich bleiben sollte. Ich würde eher auf einen Grundsatz setzen, der heißt: Alles, was nicht unbedingt vertraulich sein muss, wo nicht beispielsweise die Privatsphäre betroffen ist, kann durchaus auch öffentlich sein. Wir erleben das auch in diesem Jahr in einem Streit um ein neues Firmenregister: Müssen eigentlich die wahren Eigentümer von Unternehmen offengelegt werden? Während das Justizministerium sagt, das sollte dann ein Register sein, in das alle schauen können, sagt Finanzminister Schäuble: "Nein, nur bei berechtigtem Interesse soll man dort hineinschauen können."

Das sind ja große, internationale Themen, an denen Sie arbeiten. Haben Sie das Gefühl, dass das Rechercheteam aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung von Geheimdiensten oder von anderen Akteuren beobachtet wird?

Mascolo: Das weiß man naturgemäß nie. Die Frage ist immer: Versucht jemand Einfluss auf unsere Arbeit zu nehmen? Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten.

Und wenn Sie nicht auf Investigativreporter schauen, die sich um große Themen wie die Panama-Papers kümmern, sondern schlicht die Arbeitssituation von Lokalredaktionen sehen, von ganz normalen Pressevertretern, die in einer deutschen Kleinstadt ihre Arbeit tun - haben Sie da Eindrücke, wie "frei" es zugeht?

Mascolo: Das sehe ich mit großer Sorge, dass sich zwar viele Journalisten um die großen Themen kümmern, es aber im Regionalen oder Lokalen nur noch ein oder zwei Blätter gibt, die sich überhaupt mit den Themen der Region beschäftigen. Wenn da keine Zeit mehr für Recherche ist und ständig Personal eingespart wird, dann kann es sehr schnell sein, dass die Kontrollfunktion, die Journalisten ausüben sollen, überhaupt nicht mehr stattfindet. Dass niemand mehr auf ein Vergabeverfahren oder das Agieren von politischen Parteien oder Wirtschaftsunternehmen schaut. All das, wo Medien eine Rolle spielen können und einen Unterschied machen. Das ist eine besorgniserregende Situation. Das kennen wir aus anderen Bereichen, beispielsweise den USA, wo man ein richtiges Zeitungssterben beobachten kann. Das wäre eine bittere Entwicklung.

Der Kampfbegriff "Lügenpresse" ist seit längerem Teil der Debatte über journalistische Arbeit in Deutschland. Viele Redaktionen haben sich über solche Anfeindungen und Unterstellungen erschrocken und daraufhin um Transparenz bemüht. Haben versucht, dem Publikum ihre Arbeitsweise zu erklären, warum welche Meldung gebracht wird und wie sie gebracht wird - glauben Sie, dass das hilft und auch schon ein wenig geholfen hat?

Mascolo: Um mal mit dem Begriff der "Lügenpresse" zu beginnen: Den halte ich für eine schlichte Unverschämtheit. Man muss nur einmal schnell googeln und schauen, wo dieser Begriff eigentlich herkommt und welche historische Bedeutung er hat, dann sieht man, dass er trotz aller Kritik, die man vielleicht auch berechtigterweise haben kann, ein Begriff ist, den man nicht verwenden darf und sollte. Insgesamt denke ich, stecken wir schon in einer größeren Auseinandersetzung: Auf der einen Seite mit denjenigen, die davon überzeugt sind, dass wir unehrlich seien und keine Maßstäbe hätten, und die man wahrscheinlich auch gar nicht vom Gegenteil überzeugen könnte. Auf der anderen Seite aber auch mit vielen, die das, was wir berichten, jedenfalls nicht mehr kritiklos akzeptieren und wissen wollen, nach welchen Maßstäben wir eigentlich arbeiten. Ob wir unsere Fehler korrigieren. Ob wir nicht zu häufig einem Beschleunigungswahn unterliegen, wo wir anfangen zu berichten bevor wir eigentlich selbst gut genug wissen, was passiert ist. All das sind Fragen, von denen man sagen muss: In denen steckt oft mehr als ein Kern von Wahrheit. Es gibt berechtigte Kritik an der Arbeit von Journalisten, beispielsweise an unserem Unwillen, Fehler zu korrigieren. Oder zu häufig zu schnell zu aufgeregt zu berichten. Insofern glaube ich, dass die jetzige Debatte auch eine Chance für uns ist, noch einmal neu über unsere handwerklichen Maßstäbe nachzudenken und an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren und besser zu werden und ein Stück des verlorengegangenen Vertrauens damit hoffentlich zurückerobern zu können.

Glauben Sie, der Wert der Pressefreiheit ist der deutschen Gesellschaft bewusst?

Mascolo: Ja, das ist so. Da darf man sich von den Aufgeregtheiten in der Diskussion auch nicht irritieren lassen. Gerade in Zeiten von "Fake News" haben Menschen ein gutes Gespür dafür, was ihnen eigentlich verloren gehen würde und wird, wenn es keine verlässliche Berichterstattung mehr gibt. Weil wir in diesen Zeiten tatsächlich erleben, dass Lügen und Erfundenes mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sind wie es eine wahre und sorgfältig recherchierte Geschichte ist. Gerade deshalb muss sich unsere Berichterstattung unterscheiden und höchsten handwerklichen Maßstäben genügen, damit wir eben diesen Unterschied deutlich machen können.

Das Interview führte Jan Wiedemann.

