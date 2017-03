Stand: 31.03.2017 16:11 Uhr

Ganz Stockholm freut sich auf Bob Dylan

Es hört sich an, als würde so ein Witz beginnen: Bob Dylan fährt aber tatsächlich am Wochenende nach Stockholm. Er gibt dort zwei Konzerte und findet zwischendurch dann wohl tatsächlich noch die Zeit, um sich endlich seinen Nobelpreis abzuholen.

Eine Glosse von Ocke Bandixen, NDR Info

Dylan fährt nach Stockholm

Er hat plötzlich Bock - auf Kuchen und Tee

Wo? Auf seiner Tournee! In Schweden

If you see him say hello - für den Nobelpreis

Oder nicht? Was ist denn das für ein ... schlechtes Benehmen?

Stellen sie sich vor, ich hätte jetzt diese Zeilen wie er krächzend heruntergerappt in einer schwarz-weißen Hinterhofgasse und würde Pappschilder mit den darauf geschriebenen Endreimen im Rhythmus der Musik fallen lassen, wie er im Video seines Liedes "Subterranean Homesick Blues". Neben mir würde Alan Ginsberg irgendwie um seinen Bart herumtanzen. Und das Ganze sähe natürlich wahnsinnig cool aus.

Bob ist bald in Schweden

Dann könn' wir drüber reden

Oder besser schweigen

Wie wir jetzt verbleiben

Mit der Lesung für den Nobelpreis

Oder eben nicht: Was ist denn das für ein ... Benehmen?

Bob Dylan, der Einzige und Wahre, hatte ja bei der Nobelpreisverleihung im vergangenen November unaufschiebbare Termine. Was ist schon der wichtigste Literaturpreis der Welt gegen einen langerwarteten Hals-Nasen-Ohrenarzttermin? Herr Doktor, meine Stimme klingt in letzter Zeit so komisch. Tja, Sie sind Bob Dylan, da kann man nichts machen. Und nun ist er da. Schafft es aber wieder nicht, seine für den Preis notwendige Nobelpreis-Lesung zu halten. Unaufschiebbarer Soundcheck, Sie verstehen.

Nur für'n Tässchen Tee

Bob und das Komitee

Kommt er schnell vorbei

Lesung dann

Irgendwann

Don't think twice it's alright

Zweifel machen sich breit

Ob er wohl doch der Richtige ist für diesen Preis

Ach, was ist denn das für ein ... Benehmen?

Die sogenannte Lesung kann er dann nachreichen bis zum 10. Juni - per Video oder so. Ein Vortrag, eine Performance, irgendwas. Die sind da nicht so. Aber er. Das ist ja das Problem. Wahrscheinlich ist: Bob Dylan filmt am 9. Juni abends mit dem Handy seinen Einkaufszettel. Das Übliche steht drauf: was für die Haare, Schlechte-Laune-Festiger, Mittel für strohige Liedzeilen und reimlose Enden mit Spliss - und das grobe Sandpapier für den Hals.

Und schickt das dann rasch nach Schweden per SMS als Anhang. Genial. Oder? Also: noch ist das letzte Lied nicht gesungen. Die letzte Strophe dieser Arie nicht geschrieben:

Ich bin Bob

Ich mach' den Job

Ich rede nicht

Ich halte dicht

Ich gehe von der Bühne ohne Gruß

Wie im "Subterranean Homesick Blues"

Einer muss den Job ja machen

Künstlerlaunen, solche Sachen

Einer ohne Angst und Bang.

May your song always be sung.

