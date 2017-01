Stand: 08.01.2017 13:16 Uhr

"Galerie der Romantik" nimmt langsam Gestalt an

Die Vorbereitungen für die seit Langem geplante "Galerie der Romantik" in Greifswald werden konkreter: Wie Museumsdirektor Uwe Schröder am Sonntag im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte, soll noch im Januar der Startschuss für den Umbau gegeben werden. 2016 habe man sehr viele Beratungsgespräche geführt. Nun sollen zeitnah Verträge unterzeichnet und die Baumaßnahmen begonnen werden, so Schröder.

Erster Versuch 2011 scheitert

Ein erster Versuch, das Projekt umzusetzen, scheiterte 2011, weil das Land langfristig nicht die Betriebskosten übernehmen wollte. Ende 2015 kam dann die Zusage vom Bund, die Galerie mit bis zu fünf Millionen Euro zu fördern.

Caspar David Friedrich im Zentrum der Neugestaltung

In der geplanten Ausstellung sollen möglichst viele Originale des Romantikers Caspar David Friedrich (1774-1840) gezeigt werden. Das Museum besitzt bereits mehrere Gemälde Friedrichs und eine umfangreiche Grafiksammlung. Die bisherige Galerie soll umgestaltet und durch einen Neubau ergänzt werden, so Direktor Schröder.

Eröffnung Ende 2018?

Wie die Kuratorin Birte Frenssen sagte, sei eine begehbare Biografie denkbar, die den Besuchern das 19. Jahrhundert näherbringen soll. Wann die ersten Besucher die neue "Galerie der Romantik" betreten können, sei noch unklar. Angestrebt ist laut Schröder eine Fertigstellung bis Ende 2018.

