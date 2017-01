Stand: 20.01.2017 10:11 Uhr

Kluger Wissenschaftskrimi um DNA-Forscherin von Katja Weise

Die Entschlüsselung der Struktur der DNA, also der Struktur, die die Erbinformationen trägt, zählt zu den großen wissenschaftlichen Durchbrüchen des 20. Jahrhunderts. Drei Forscher erhielten dafür 1962 den Nobelpreis. Die Forscherin, die das entscheidende Puzzleteil für die Entschlüsselung lieferte, wurde hingegen nicht einmal erwähnt. Deren Geschichte erzählt die amerikanische Autorin Anna Ziegler in ihrem Bühnenstück "Foto 51". Ein Premierenbericht von der deutschen Erstaufführung am Hamburger Ernst Deutsch Theater.

Widerstände gegen Frauen in der Wissenschaft

Rosalind Franklin macht es ihren männlichen Kollegen nicht leicht - und die ihr natürlich auch nicht. Denn von Frauen, so die in den 50er- und 60er-Jahren durchaus gängige Meinung, sei in der Wissenschaft nicht viel zu erwarten. Das bekommt Rosalind schon an ihrem ersten Tag am renommierten King's College in London zu spüren. Der Kollege, mit dem sie zusammenarbeiten soll, erklärt ihr, sie könne ihm gerne assistieren und: "Oh, ich würde sehr gerne mit ihnen essen, aber ... Ich esse im Gemeinschaftsraum der Professoren. Dann lassen sie uns dort hingehen. Genau da ist das Problem. Er ist nur für Männer. Ist das so? Ja, das ist so."

Entdeckung der Helix

Und so werden Rosalind Franklin und Maurice Wilkins weder gemeinsam essen - noch gemeinsam arbeiten. Denn Rosalind gibt nicht klein bei, sie geht ihren Weg. Jeder tüftelt für sich - was sich später bitter rächt. Denn nicht nur am King's College arbeiten Forscher an der Entschlüsselung der DNA. Und der von Rosalind immer wieder gedemütigte Wilkins gibt schließlich wichtiges Forschungsmaterial an die Konkurrenz in Cambridge weiter. Unter anderem das berühmte, von Rosalind aufgenommene Foto 51, auf dem erstmals die Struktur der DNA klar zu erkennen ist: "Das ist unglaublich... scheint eine Helix zu sein."

Erzählung auf zwei Zeitebenen

Eine Doppelhelix. Und genauso - doppelgleisig - legt Anna Ziegler ihr Stück an. Sie erzählt aus zwei Perspektiven und auf zwei Zeitebenen. Indem sie die Nobelpreisträger im Gespräch zurückblicken lässt auf diesen entscheidenden Moment in ihrem Forscherleben. Ihre und Rosalinds Geschichte greifen dabei ineinander, ohne dass es je zur Zusammenarbeit kommt.

Das Stück hat Tempo und Witz, ist Wissenschaftskrimi und Gesellschaftsdrama und von der Autorin klug gebaut - doch Regisseur Hartmut Uhlemann tut sich in seiner braven und teilweise etwas schwerfälligen Inszenierung nicht ganz leicht damit. Allein: Das Thema trug den Abend. Vor allem die Schauspieler, darunter Isabella Vertes-Schütter in der Hauptrolle wurden vom Publikum gefeiert. Die Intendantin war eingesprungen für Pheline Roggan und nahm die Ovationen am Ende sichtlich gelöst und erleichtert entgegen.

Kluger Wissenschaftskrimi um DNA-Forscherin "Foto 51" hat Tempo und Witz, ist Wissenschaftskrimi und Gesellschaftsdrama und klug gebaut. Regisseur Hartmut Uhlemann inszeniert es etwas zu brav - und teilweise schwerfällig. Hinweis: Regie: Hartmut Uhlemann

Bühne: Eva Humburg

Kostüme: Sabine Birker

Ensemble: Anton Faber, Anton Pleva, Nico Rogner, Stephan A. Tölle, Christoph Tomanek, Isabella Vértes-Schütter In meinen Kalender eintragen

