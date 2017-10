Stand: 07.10.2017 00:00 Uhr

Kiel: Zaimoglus Sicht auf Martin Luther von Kerstin Düring

Mit "Evangelio" hat der Kieler Autor Feridun Zaimoglu einen großen Roman über Martin Luther geschrieben, der es auch auf die Longlist für den deutschen Buchpreis schaffte. Am Schauspielhaus Kiel ist nun die Fortsetzung dieses Romans zu sehen - als Theaterstück. Während in "Evangelio" Luthers Arbeit an der Bibelübersetzung im Zentrum steht, spielt die Handlung diesmal 18 Jahre später, in Wittenberg.

Es ist das finsterste Mittelalter, in das die Zuschauer hier am Kieler Schauspielhaus versetzt werden. Die Bühne holzvertäfelt, dunkles Braun mit schwarzen Schlieren, die von oben herabzutropfen scheinen. Oben, wo man in einer Geschichte um den Glauben doch eigentlich das Himmelreich vermuten würde, schwebt stattdessen die Angst.

Ein blasser, zweifelnder Luther







Ein blasser, zweifelnder Luther

"Wir spielen im Jahr 1540 in Wittenberg und die ganze Menschheit glaubt zu dieser Zeit tatsächlich noch an den Teufel als eine wirklcih echte Gestalt und als eine Gegenmacht, die genau wie Gott Einfluss nimmt auf die Menschen", sagt Regisseurin Annette Pullen. Martin Luther tritt in dem Stück zwar als erstes auf die Bühne, ganz sicher ist man sich aber nicht, ob der schwarz gekleidete Mann wirklich die Hauptrolle spielt. Blass und zweifelnd wird er dargestellt, wenig wie der Anführer einer Glaubensrevolution.

"Er ist in einer Phase seines Lebens, wo er seine Jugend und auch das Stürmer- und Drängertum hinter sich gelassen hat. Insofern sieht man einen brüchigen Luther, der sich auch die ersten Fragen stellt, ob das, was er getan hat, wirklich richtig ist", sagt Pullen.

Im Mittelpunkt: Ein historischer Hexenprozess

Das Stück dreht sich um einen Hexenprozess und um den wirren Aberglauben, dem offenbar auch Luther anhängt. Er steht auf der Seite der Obrigkeit. Der Exorzisten und Henkersleute.

Die Geschichte beruht auf historischen Tatsachen, sagen Feridun Zaimoglu und sein Co-Autor Günter Senkel - mit einigen Ausnahmen: Denn der echte Martin Luther war zu der Zeit des Hexenprozesses nicht in der Stadt Wittenberg, wie im Stück dargestellt. "Man könnte also jetzt sagen, er hatte doch damit nichts zu tun. Das stimmt, wir haben uns nur auf seine Ansichten über Hexen bezogen", sagt Zaimoglu. Und Senkel ergänzt: "Martin Luther war ein Kind seiner Zeit und davon überzeugt, dass Hexen existieren. Und die beste Methode, mit ihnen umzugehen ist, sie zu verbrennen. Die Tatsache, dass Hexen für schlechtes Wetter oder sonstige üble Dinge verantwortlich sind, war für die genauso selbstverständlich wie heute das CO2 für uns."

Bischof: Luther war kein Heiliger

Im Bühnenstück zieht Luther sogar Bibelstellen heran, um die Hexenverbrennung gegenüber dem zweifelnden Schüler zu rechtfertigen. Kann man auch diesen Luther im Jahr 2017 als großen Reformator feiern? Eine Frage für den Landesbischof der Nordkirche, der bei der dritten Aufführung eine Theaterpredigt halten wird. Gerhard Ulrich war selbst als Schauspieler am Theater, bevor er zur Theologie wechselte. Luther war kein Heiliger, sagt er: "Seine ganze Lebensgeschichte zeugt davon, wie er gegen Ängste und Zweifel kämpft. Nun könnte man leichtfertig sagen, er gehört zu den Bösen. Man kann aber auch sagen, das ist die Ausweglosigkeit in dieser Zeit."

Kiel: Zaimoglus Sicht auf Martin Luther Mit "Evangelio" hat Feridun Zaimoglu einen großen Roman über Martin Luther geschrieben. In Kiel kommt nun die Fortsetzung auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht ein Hexenprozess.

Bühne: Iris Kraft

Kostüme: Barbara Aigner

