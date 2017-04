Stand: 14.04.2017 00:00 Uhr

Fausts Spaziergang und Peterchens Osterfahrt von Jan Ehlert

"Vom Eise befreit sind Strom und Bäche / Durch des Frühlings holden, belebenden Blick" - diese Zeilen gehören vermutlich zu den bekanntesten aus Johann Wolfgang von Goethes Tragödie "Faust". Es ist der Anfang des sogenannten Osterspaziergangs, auch wenn dieser im "Faust" so gar nicht heißt.

Doktor Faust und sein Famulus Wagner wandern hier gut gelaunt in die Stadt zurück - und Generationen von Schülerinnen und Schülern folgten ihnen, Zeile für Zeile, um diese Verse auswendig zu lernen, bis zum großen, erleichterten Finale: "Zufrieden jauchzet groß und klein: / Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!"

Wenn Dichter kreative Reime suchen

Heute können den Osterspaziergang vermutlich nur noch wenige auswendig aufsagen.

Überhaupt: Ostergedichte kennt man im Gegensatz zu Weihnachtsgedichten kaum. Dabei gibt es so schöne, zum Beispiel von Joachim Ringelnatz.

Wenn die Schokolade keimt, / Wenn nach langem Druck bei Dichterlingen / "Glockenklingen" sich auf "Lenzesschwingen" / Endlich reimt / Und der Osterhase hinten auch schon preßt, / Dann kommt bald das Osterfest.

Natürlich ließ es sich Ringelnatz nicht nehmen, in der zweiten Strophe selbst "Glockenklingen" auf "Lenzesschwingen" zu reimen. Christian Morgenstern fand für sein Ostergedicht dagegen einen anderen kreativen Reim: Auf Ostertag ließ er ein "Quak, quak, quak" folgen. Und damit das Sinn ergibt, schickte er seine Protagonisten zum Ostereiersammeln mit der Eisenbahn nach Quellwaldruh - wo ein Frosch als Bahnwärter arbeitet.

In Quellwaldruh ist heut Osterfeier, / da versteckt der Osterhas bunte Eier! / Rote und gelbe und allerlei, / und das Suchen steht allen Fahrgästen frei!

Peterchens Osterfahrt

Woher die bunten Ostereier kommen, das beschreibt Gerdt von Bassewitz in seinem Kinderbuchklassiker "Peterchens Mondfahrt".

Denn Peterchen und seine Schwester Anneliese fahren mit dem Maikäfer Sumsemann nicht nur zum Mond, sondern auch zum Osternest.

Auf dem Rande des Nestes saßen ringsherum viele, viele Tausend Hühner in allen Farben; grüne, blaue, weiße, gelbe, rote, schwarze, bunte, gestreifte und gesprenkelte, eines dicht neben dem anderen, fein ordentlich die Schwänzchen nach innen, die Schnäbelchen nach außen gekehrt. [...] In dem Ring aber saß ein großer Gockelhahn. Der schlug alle zwei Augenblicke mit den Flügeln und krähte "kikeriki-i-i-ieh!" Und jedesmal wenn er krähte ... klack! ... legte jedes von den Hühnern ein schönes, farbiges Ei von Zucker, Schokolade oder Marzipan, je nach der Farbe des Huhnes.

Eine wunderschöne Beschreibung vom Ostereiersuchen gibt es auch in Else Urys "Nesthäkchen"-Geschichten, wo am Ende die Versöhnung zwischen Brüderchen und Schwesterchen steht - ein genauso harmonisches Ende wie in August Strindbergs Passionsspiel "Ostern", in dem die junge Eleonore eine Familie durch ihr selbstloses Handeln von einer großen Angst erlöst.

Literarische Zeugen unterm Kreuz

Natürlich spielt auch die christliche Passionsgeschichte in der Literatur eine große Rolle. Der polnische Nobelpreisträger Henryk Senkiewicz lässt sie in seinem Roman "Quo vadis?" von Petrus nacherzählen. Der Jünger Jesu hat in Rom eine kleine Christengemeinde um sich geschart und erzählt ihnen von der Kreuzigung.

Die berühmteste Verarbeitung der Passionsgeschichte findet sich in Lewis Wallaces Klassiker "Ben Hur". Der Jude Ben Hur erlebt dort die Kreuzigung Jesu aus nächster Nähe.

Ben Hur rief aus: "Mein Gott, mein Gott!" Da wandte der Nazarener, als ob er ihre Gefühle kenne oder den Ausruf gehört habe, sein bleiches Antlitz gegen die Gruppe und blickte jeden einzelnen aus derselben an, sodass sie diesen Blick durch ihr ganzes Leben in der Erinnerung mit sich trugen.

Die Verfilmung des Romans mit Charlton Heston gehört seit Jahren fest zum Fernsehprogramm an Ostern.

Aber auch im Radio gibt es einen Klassiker zu Ostern, der eine lange Tradition hat: Das Hörspiel "Der Sängerkrieg der Heidehasen" von James Krüss. Darin kämpfen der Hase Lodengrün und Direktor Wackelohr um die Hand der Tochter von König Lamprecht dem Dritten - natürlich auch in diesem Jahr zu hören am Ostermontag um 8:05 Uhr auf NDR Info.

Weitere Informationen Der Sängerkrieg der Heidehasen 17.04.2017 08:05 Uhr NDR Info "Der Sängerkrieg der Heidehasen" ist ein Kinderhörspiel um den Hasen Lodengrün nach der Fabel von James Krüss. Auf vielfachen Wunsch ist es wieder im Mikado-Osterprogramm. mehr mit Video Hasen, Feuer, Lämmer, Eier: Die Ostersymbole So manches Ostersymbol, etwa das Osterfeuer, geht nicht auf christliche, sondern heidnische Riten zurück. Die Idee, dass ein Hase die Eier bringt, ist dagegen noch relativ jung. mehr mit Video Die Osterfeiertage und ihre Bedeutung Was bedeutet Gründonnerstag? Was geschah an Karfreitag und wer legt den Termin des Osterfestes fest? Erklärungen zu den Feiertagen und ihre religiösen Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 17.04.2017 | 08:05 Uhr